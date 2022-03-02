Чем российский кинопрокат заменит голливудские блокбастеры

«Наше кино» объявило киноафишу на ближайшие месяцы

Российская компания-дистрибьютор «Наше кино» обновила релизы фильмов, которые будут демонстрироваться весной в кинотеатрах России вместо отмененных премьер.







С 10 марта на больших экранах покажут мультфильмы прошлых лет: «100% волк» из Бельгии, «Большой кошачий побег» и «Пришельцы в доме» из Китая. Все эти произведения не снискали зрительской любви: рейтинг на «Кинопоиске» у всех мультфильмов не выше шести баллов.





С 5 мая в кинотеатрах во второй раз выйдет российская военная драма «Мария. Спасти Москву» с Марией Луговой в главной роли. Премьера состоялась 27 января 2022 года. Главная героиня — младший лейтенант Мария Петрова, которая доставляет с оккупированной территории в столицу чудотворную икону, чтобы «спасти Москву». История провалилась в прокате, но возможно, искушенный российский зритель просто не успел проникнуться? — подумали дистрибьюторы.





Несколько премьер переехали с конца апреля на более ранние даты: украинский мультфильм «Гулливер возвращается» с 21 апреля перенесли на 7 апреля.





Комедия про путешествие во времени и пионеров с Михаилом Галустяном «Артек. Большое путешествие» выйдет на неделю раньше заявленного срока: 21 апреля вместо 28 апреля. По сюжету четверо подростков из нашего времени переносятся на 30 лет назад и оказываются в Артеке, где отдыхают их молодые родители. Завязка подозрительно похожа на другой отечественный фильм — «Мы из будущего» 2008 года. Но только здесь про пионеров и нет войны.

На 19 мая прокатчики заявили таинственную эротическую драму «Эскортницы». Информации о фильме нет нигде, даже на сайте «Нашего кино», который уже несколько месяцев «на реконструкции».





И вишенка на торте. 31 мая компания Sony представляет российское фэнтези про вампиров в современной Москве «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина. Фильм должен был выйти в 2021 году, но дату постоянно переносили из-за пандемии.



Сейчас в кинотеатрах Челябинска меняют расписание на праздничные дни, расписание на март меняют в «Мягком кинотеатре» и «Киномаксе».



Ранее генеральный директор РЦ «Мегаполис» Александр Одольский высказался о том, что отечественные кинокомпании не производят фильмов, чтобы полноценно заменить зарубежный прокат.