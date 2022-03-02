В челябинских кинотеатрах — сбой программы. Зарубежные кинопремьеры на четверг, 3 марта, отменены

«Мягкий кинотеатр» пока не выложил расписание с 5 по 12 марта. В «Фокусе» нет расписания с 3 марта. «Киномакс» в «Роднике» и в «Урале» работают, как обычно, афиша не изменилась с прошлой недели, за исключением российской комедии «Хочу замуж» — в «Роднике» с 5 марта.

По информации гендиректора «Централ Партнершип» (крупнейшего отечественного прокатчика) Вадима Верещагина, в прокат скоро вернутся отечественные кинохиты: «Холоп», «Движение вверх», «Батя». 