В кинотеатрах России отменен новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера была анонсирована на 2 марта 2022 года.
«Киностудия WarnerBros приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма „Бэтмен“ в свете гуманитарного кризиса в Украине. Мы следим за развитием ситуации. Надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — сказано в сообщении компании.
Кроме того, отменен прокат «Морбиуса» с Джерадом Лето, запланированный на 24 марта. Компания Sony заявила о приостановке показов своих фильмов в России по тем же причинам.
Disney отменил премьеры своих фильмов в России, в том числе мультфильма «Я краснею» от Pixar.
По данным на сегодня, на март-2022 у российских кинотеатров остались немецкий мультфильм «Лунные приключения» и американский боевик «Наемник», американский «Плохие парни» и две российские комедии «Хочу замуж» и «Доктор Свисток».
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