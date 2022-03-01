В кинотеатрах отменены мартовские кинопремьеры фильмов «Бэтмен» и «Морбиус»

В прокате остаются две российские комедии: «Хочу замуж» и «Доктор Свисток»

В кинотеатрах России отменен новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера была анонсирована на 2 марта 2022 года.



«Киностудия WarnerBros приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма „Бэтмен“ в свете гуманитарного кризиса в Украине. Мы следим за развитием ситуации. Надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — сказано в сообщении компании.



Кроме того, отменен прокат «Морбиуса» с Джерадом Лето, запланированный на 24 марта. Компания Sony заявила о приостановке показов своих фильмов в России по тем же причинам.



Disney отменил премьеры своих фильмов в России, в том числе мультфильма «Я краснею» от Pixar.



По данным на сегодня, на март-2022 у российских кинотеатров остались немецкий мультфильм «Лунные приключения» и американский боевик «Наемник», американский «Плохие парни» и две российские комедии «Хочу замуж» и «Доктор Свисток».