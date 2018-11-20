/ Артисты Челябинска отправятся в Австрию на международный фестиваль «Голоса души»

Открытия форума запланировано на 22 ноября.

Челябинская делегация во главе с министром культуры региона Алексеем Бетехтиным отправляется в Австрию. Артисты Южного Урала выступят в международном фестивале «Голоса души», который начнется 22 ноября в австрийском городе Грац.

Австрийская публика уже прекрасно знает челябинский камерный оркестр «Классика», который не первый год приезжает сюда на гастроли. О гастролях Камерного хора в Штирию мы договорились еще во время прошлогоднего визита. Челябинские артисты выступят в трех городах Австрии — Граце, Фронляйтене и Вайце. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В репертуар вошли сочинения русских композиторов Танеева, Калинникова, Свиридова, Рахманинова. Слоган форума — «Песни Земли», поэтому в репертуар также войдут песни, связанные с природой и русской землей.

Несколько произведений будем исполнять с другими коллективами, для этого мы специально выучили традиционную африканскую песню Siyahamba, которую споем с детским хором из Боливии, и пару австрийских хоралов. Кроме того, мы впервые примем участие в настоящем богослужении. В Вайце будем исполнять Мессу Моцарта под орган. Такого нам еще не приходилось делать, это очень интересно и ответственно. — рассказала руководитель Камерного хора Ольга Селезнева.

В то же время состоится встреча Министерства культуры Челябинской области, Культурного ведомства правительства земли Штирия и Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциацией. Представители сторон обсудят планы дальнейшего сотрудничества сторон.

Отметим, меморандум о сотрудничестве был подписан в октябре прошлого года. Он предполагает совместные культурные проекты, в том числе обменные гастроли Челябинского камерного хора и Арт-хора города Граца.