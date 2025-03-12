В Челябинске отреставрируют купеческий особняк за 245 млн рублей

Зданию вернут аутентичные окна и ворота

Старинную усадьбу Хованова по адресу Васенко, 25 в Челябинске отреставрируют за 245 миллионов рублей. Такой аукцион на поиск подрядчика появился на официальном сайте закупок.

Работы будут направлены на сохранение объекта культурного наследия, в котором располагается подразделение ФСБ. Работы анонсировали сотрудники Госкомитета охраны ОКН еще в декабре прошлого года: фасаду планируют возвратить первичный облик, восстановить остекление в «две нитки», оригинальные решетки и ворота.

Судя по документам, работы планируются по нескольким направлениям: выполнению конструктивных решений; отделке интерьера и экстерьера; монтажу систем водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования, отопления, пожаротушения и охраны; а также непосредственно реставрации.

Здесь отремонтируют лестничные пролеты (по планам некоторые лестничные площадки вообще разберут, чтобы привести в надлежащий вид), установят новые металлические ограждения, облицуют стены гранитными плитами, обновят кровлю и водосточную систему. На фасаде добавят декор из наружных подоконников и обновят балконы. Заменят двери, окна и ворота. Отреставрируют наличники, кирпичную кладку, ставни.

Вокруг усадьбы вымостят тротуары и дорожки, высадят новые деревья и кустарники.

Подрядчика определят 21 марта.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» ранее рассказывал, что в 2025 году в Челябинской области начнут реставрацию девяти памятников истории и культуры.