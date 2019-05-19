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/ Челябинцев приглашают посетить музыкально-развлекательную терапию «Эффект Моцарта»

Челябинцев приглашают посетить музыкально-развлекательную терапию «Эффект Моцарта»

Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов.
сегодня в 13:40
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает жителей и гостей города посетить музыкально-развлекательную терапию «Эффект Моцарта». Для зрителей выступит заслуженная артистка России Наталья Александрова, лауреат международного конкурса Лариса Тимшина, дипломант международного конкурса Ирина Головина и т. д.

Приглашаем наших слушателей присоединиться к исследованию феномена музыки Моцарта. Будем вместе разбираться, что же делает его произведения бессмертными, что нравится современным жителям мегаполисов в его галантных мелодиях, какие чувства, воплощенные в звуках более 200 лет назад, задевают за живое нас с вами? Не странно ли, что австрийский композитор воспринимается «своим» во всем мире? Его музыка сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни, хотя мы живем совершенно в иных условиях. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 21 мая в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 350 рублей.

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Комментарии

Злата Суворова
15:42, 19.05.2019
))))

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