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Челябинская филармония приглашает посетить концерт для детей и родителей

«Концерты в ползунках» рассчитаны на самых маленьких горожан.
сегодня в 09:29
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает челябинцев и гостей города посетить концертную программу, созданную для самых маленьких детей. «Концерты в ползунках» рассчитаны на детей от 0 до 4 лет. Продолжительность программы — 45 минут.

Приглашаем родителей с маленькими детьми на уникальные программы в Зале органной и камерной музыки «Родина». Уже четвёртый концертный сезон проводятся «Концерты в ползунках», рассчитанные на слушателей от полугода до четырёх лет. Главная цель концертов для малышей — это приобщение детей младшего дошкольного возраста к высоким образцам отечественной и зарубежной классики, музыкальное развитие ребёнка и воспитание художественного вкуса. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Посетить концертную программу можно 19 мая в 11:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов 150 рублей, детям до 1 года — бесплатно.

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