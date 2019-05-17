/ Челябинцев приглашают на концертную программу «Ландыши, светлого мая привет»

Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр.

Челябинская государственная филармония приглашает жителей и гостей города посетить концертную программу «Ландыши, светлого мая привет». Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр. Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут.

Солистами выступят: заслуженный артист России Вячеслав Зюзин, дипломант международного конкурса Екатерина Берсенёва, Ольга Печерских, лауреат всероссийского конкурса Рустам Зайченко. Концерт проведёт Святослав Хазов. Музыкальный руководитель программы и дирижёр — Владимир Ошеров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 20 мая в 18:30 в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.