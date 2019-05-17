Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.56 -0.29 72.37 -0.32
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцев приглашают на концертную программу «Ландыши, светлого мая привет»

Челябинцев приглашают на концертную программу «Ландыши, светлого мая привет»

Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр.
сегодня в 09:57
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает жителей и гостей города посетить концертную программу «Ландыши, светлого мая привет». Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр. Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут.

Солистами выступят: заслуженный артист России Вячеслав Зюзин, дипломант международного конкурса Екатерина Берсенёва, Ольга Печерских, лауреат всероссийского конкурса Рустам Зайченко. Концерт проведёт Святослав Хазов. Музыкальный руководитель программы и дирижёр — Владимир Ошеров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 20 мая в 18:30 в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.

Общество
Карен Даллакян зовет на благотворительный концерт в помощь диким животным
  
вчера в 19:30
Карен Даллакян зовет на благотворительный концерт в помощь диким животным
Культура
Челябинская филармония приглашает посетить концерт для детей и родителей
вчера в 09:29
Челябинская филармония приглашает посетить концерт для детей и родителей
Культура
Челябинцев приглашают на концертную программу «Виртуозы гитары»
15.05.2019
Челябинцев приглашают на концертную программу «Виртуозы гитары»
Общество
Карен Даллакян зовет на благотворительный концерт в помощь диким животным
  
14.05.2019
Карен Даллакян зовет на благотворительный концерт в помощь диким животным
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
сегодня в 14:52
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
Происшествия
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
сегодня в 14:19
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
Общество
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
сегодня в 14:04
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
сегодня в 13:45
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Общество
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
сегодня в 13:09
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
Общество
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
сегодня в 13:07
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
Происшествия
Малолетний «пират» на плоту покорил карьер в Челябинской области
сегодня в 13:02
Малолетний «пират» на плоту покорил карьер в Челябинской области
Общество
Мария Хворостова перешла на работу в областное правительство
сегодня в 12:25
Мария Хворостова перешла на работу в областное правительство
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6