/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Семь волшебных лепестков»

Выступление основано на сюжете сказки «Цветик-семицветик».

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Семь волшебных лепестков». Выступление основано на сюжете сказки «Цветик-семицветик», продолжительность — 45 минут. Для зрителей выступят: детская хореографическая студия «Урал», Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко, солисты ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Этот спектакль создан по мотивам всеми любимой сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Поэт и драматург Константин Рубинский переложил известную сказочную историю, где знакомые герои попадают в новые остросюжетные ситуации. Сказки обязательно подарит нам счастливый финал, ведь добро творит чудеса. Удивительно, но семь волшебных лепестков превратятся в семь волшебных нот! Ведь нот — тоже семь! И как всегда в спектакле во всей своей красоте и величии прозвучит орган! — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 3 июня в 11:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов 200 рублей.