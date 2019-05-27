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/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Час органной музыки»

Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Час органной музыки»

Для зрителей выступит народный артист России Владимир Хомяков.
сегодня в 09:21
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Час органной музыки». На сцене выступит народный артист России Владимир Хомяков, исполнив произведения И. С. Баха. Выступление продлится ровно час, без перерывов.

Автор идеи и исполнитель — народный артист России Владимир Хомяков. С 1995 года он регулярно проводит в Органном зале концерты под общим названием «Воскресный час органной музыки». Благодаря особой эмоциональной атмосфере, общей просветительской направленности всего цикла, возможности личного общения слушателей с органистом и, конечно, мастерству и обаянию музыканта эти концерты пользуются большой популярностью у публики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 2 июня в 12:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 300 до 500 рублей.

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