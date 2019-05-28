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Челябинцев приглашают посетить концерт для будущих родителей

Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов.
сегодня в 09:29
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает будущих родителей посетить концертную программу «Приближение чуда». Она специально разработана для будущих пап и мам. Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов, исполнив произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Р. Лятте, А. Бабаджаняна.

Проект Челябинской филармонии «Приближение чуда», адресованный будущим мамам и папам, приглашает погрузиться в атмосферу гармонии и радости, рождаемую живой музыкой. Её благоприятное воздействие наполнит время ожидания малыша хорошим настроением и положительными эмоциями, снимет усталость, напряжение, освободит от стрессов. Вибрации живого звука окажут благотворное влияние на все органы и системы жизнедеятельности будущей мамы и малыша, создадут здоровый психологический климат в вашей семье. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 2 июня в 15:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

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