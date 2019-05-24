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Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Моей душе покоя нет…»

Для зрителей исполнят композиции легендарного Андрея Петрова.
сегодня в 09:41
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Моей душе покоя нет…». Для зрителей исполнят композиции легендарного Андрея Петрова, написавшего музыку для знаменитых советских фильмов. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов. Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут.

Концерт посвящен памяти легендарного советского композитора, чья музыка звучала с экранов всего СССР — Андрея Петрова. Известные и любимые фильмы — «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Укрощение огня», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты» раскрасились в звуки его музыки. Одним музыкальным штрихом он умел подчеркнуть суть драматургии кинокартины. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Посетить выступление можно 29 мая в 18:30, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.

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