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/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Подберу музыку к судьбе»

Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Подберу музыку к судьбе»

Для зрителей выступит заслуженная артистка России Алина Анищенко.
сегодня в 12:42
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Подберу музыку к судьбе». Для зрителей выступит заслуженная артистка России Алина Анищенко и Владимир Ошеров. Продолжительность программы — 2 отделения по 45 минут.

Приглашаем слушателей провести летний вечер с прекрасными романсами, и песнями, составляющими «золотой запас» русской, советской и российской музыки! Чего стоит перечень авторов — Марк Фрадкин, Игорь Крутой, Раймонд Паулс, Булат Окуджава, Геннадий Гладков, Сергей Трофимов, Евгений Крылатов, Роберт Рождественский… Эта музыка пришла к нам через годы и десятилетия, многие романсы и песни были частью жизни наших родителей, дедушек и бабушек. В этот вечер их исполнят для вас солисты филармонии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 1 июля в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.



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