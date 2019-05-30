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Челябинцев приглашают на концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века»

Для зрителей выступит Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко.
сегодня в 09:28
  |  Культура
Челябинская государственная филармония приглашает горожан посетить концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века». Для зрителей выступит Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко. Художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Ольга Селезнёва.

Композиторы XIX века оставили нам богатейшее наследие — образцы классического стиля русской хоровой культуры, написанные на стихи русских поэтов. И это неудивительно: русская поэзия XIX века была настолько певучей, что, кажется, сама так и просилась на музыку. Замечательную музыку к стихотворениям А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Я. П. Полонского сумели «подобрать» Аренский, Новиков, Танеев, Варламов, Даргомыжский. Их сочинения прозвучат в программе концерта в исполнении Челябинского камерного хора. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.
Посетить выступление можно 3 июня в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.
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