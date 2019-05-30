Челябинцев приглашают на концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века»

Для зрителей выступит Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко.

Челябинская государственная филармония приглашает горожан посетить концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века». Для зрителей выступит Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко. Художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Ольга Селезнёва.



Композиторы XIX века оставили нам богатейшее наследие — образцы классического стиля русской хоровой культуры, написанные на стихи русских поэтов. И это неудивительно: русская поэзия XIX века была настолько певучей, что, кажется, сама так и просилась на музыку. Замечательную музыку к стихотворениям А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Я. П. Полонского сумели «подобрать» Аренский, Новиков, Танеев, Варламов, Даргомыжский. Их сочинения прозвучат в программе концерта в исполнении Челябинского камерного хора. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 3 июня в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

