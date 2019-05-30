/ Челябинцев приглашают на концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века»

Челябинская государственная филармония приглашает горожан посетить концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века». Для зрителей выступит Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко. Художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Ольга Селезнёва.
Композиторы XIX века оставили нам богатейшее наследие — образцы классического стиля русской хоровой культуры, написанные на стихи русских поэтов. И это неудивительно: русская поэзия XIX века была настолько певучей, что, кажется, сама так и просилась на музыку. Замечательную музыку к стихотворениям А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Я. П. Полонского сумели «подобрать» Аренский, Новиков, Танеев, Варламов, Даргомыжский. Их сочинения прозвучат в программе концерта в исполнении Челябинского камерного хора. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.
Посетить выступление можно 3 июня в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом