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Челябинцев приглашают на авторскую экскурсию по органному залу

Экскурсию проведет директор концертного зала «Родина» Ирина Андреева.
сегодня в 09:12
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает жителей и гостей города посетить авторскую экскурсию по органному залу. Посетителям расскажут историю зала и челябинского органа, историю органной музыки. Участники смогут посмотреть закулисье зала, а также увидеть панораму культурного центра города.

Экскурсоводом для любознательных гостей выступит директор концертного зала «Родина» Ирина Андреева. Она расскажет об истории появления и реконструкции зала органной и камерной музыки, особенностях его архитектуры, челябинском органе Hermann Eule — особенностях его величественного и многослойного звучания, механике инструмента, а также покажет «закулисье» зала. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить экскурсию можно 22 мая в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов — 200 рублей.

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