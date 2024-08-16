Челябинцам покажут ранее утерянную оперу «Иван Грозный»

Малоизвестное произведение представят на фестивале

В Челябинске на Фестивале мировых премьер музыкальных театров России покажут оперу Жоржа Бизе «Иван Грозный». Ранее она была утерянной. Постановку исполнит театр «Санктъ-Петербургъ Опера», сообщается на сайте Челябинского театра оперы и балета.

Мировая премьера была в октябре 1951 года во французском Бордо. Санкт-Петербургский театр представил некогда утерянную оперу французского композитора Жоржа Бизе в декабре 2022 года. Были восстановлены части партитуры в полной сценической версии. Творческая команда театра нашла и отреставрировала нотный материал оперы.



Жорж Бизе в своей опере «Иван IV», написанной в первой половине 60-х годов 19 века, попытался понять и осмыслить уникальность и своеобразие восточнославянского мира, увидеть в противоречивой личности Ивана Грозного человека, способного на любовь, преданность, проявление чувств.

«Позитивный интерес к русской теме всегда присутствовал в творчестве западных композиторов. Об опере Жоржа Бизе „Иван Грозный“ могу сказать с уверенностью, что общество может заинтересовать не только великолепная музыка, но и нетрадиционный подход к личности русского царя Ивана IV, испытывающего сложные чувства и противоречия политика и живого любящего человека»,— рассказал режиссер-постановщик, Народный артист России Юрий Александров.

Оперу «Иван Грозный» представят 10 и 11 сентября. Она исполняется на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 16+.