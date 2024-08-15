Челябинцы увидят оперу, написанную искусственным интеллектом

А одну из главных ролей в постановке исполняет робот

Костюмы и декорации сгенерированы нейросетью, либретто и музыка написаны с помощью искусственного интеллекта, а одну из главных ролей исполняет робот. Такого в Челябинске еще не было.

Сверхсовременную постановку привезет на Южный Урал театра «Волга Опера» в рамках Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России.

Опера исполняется на девяти языках: русском, чувашском, английском, итальянском, немецком, французском, японском, квазиславянском и санскрите.

Сюжет включает отсылки к популярным произведениям научной фантастики, философским трудам, компьютерным играм и аниме.

В Челябинске необычный спектакль покажут 7 сентября.

Напомним, Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России пройдет в Челябинске с 4 по 29 сентября. Зрители увидят постановки из Челябинска, Екатеринбурга, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы. Откроет фестиваль опера «Сатьяграха» Филипа Гласса в интерпретации труппы театра «Урал Опера Балет».