Новый сезон в Челябинской опере начнется 4 сентября с театрального фестиваля

Первым выступит театр «Урал Опера Балет» с оперой «Сатьяграха»

Новый — 69-й сезон в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки начнется 4 сентября. В этом году для зрителя представят Фестиваль мировых премьер музыкальных театров, сообщили в пресс-службе учреждения.



Первым выступит театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. Он покажет оперу «Сатьяграха» Филиппа Гласса — американского композитора. Его произведения можно услышать в фильмах «Иллюзионист», «Шоу Трумана», «Хранители».

«Он работал с Миком Джаггером и Aphex Twin, повлиял на стиль Брайана Ино и Дэвида Боуи, а позже написал симфонии на темы их песен. Однако Гласс еще и автор почти трех десятков опер. В этот жанр он внес звуковой драйв рок-музыки, вернул ему монументальную зрелищность и масштаб. Именно „Сатьяграха“ в Екатеринбурге стала первой оперой Гласса, поставленной в России», — отметили в пресс-службе.

«Сатьяграха» с санскрита переводится как «упорство в истине». Так индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди называл свою тактику ненасильственного сопротивления колонизаторам.

В этой опере нет последовательного сюжета — это череда впечатлений и символических эпизодов, связанных с личностью Ганди. В спектакле три акта, которые посвящены Льву Толстому, Рабиндранату Тагору, Мартину Лютеру Кингу. Эти исторические фигуры воплотили идею сатьяграхи.

Режиссер Тадеуш Штрассбергер создал для зрителей сказочное пространство. Во время спектакля не будет разделения на сцену и зал.

«Его „Сатьяграха“ — опера-медитация, где зрителю предлагается забыть бытовые неурядицы и привычные представления об оперной музыке и следовать за бесконечно повторяющимися музыкальными фигурами», — отметили в пресс-службе.

Так, после оперы создается ощущение, что все стало немного другим. В 2016 году спектакль удостоили премией «Золотая маска». А в 2017‑м — премией Casta diva в номинации «Событие года».

Фестиваль будет идти до 29 сентября. Зритель увидит спектакли театров из Челябинска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы.