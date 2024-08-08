Евангелие в музыкальной интерпретации: в Челябинск вновь приедет легендарная рок-опера

Русская версия произведения «Иисус Христос — суперзвезда» родилась с благословения православной Церкви

Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» к своему 30-летию обновил одну из своих наиболее популярных постановок, легендарная рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда», премьера которой состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета, получила второе дыхание. Обновленную постановку уже в ноябре смогут оценить челябинские зрители.

Напомним, премьера тогда практически совпала с 1000-летием православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Более того, многие обороты в русском тексте взяты из Евангелия почти дословно.

По отзывам многочисленных зрителей, многие из которых видели спектакль не однажды, постановка поражает силой воздействия. В ней, несмотря на вольную трактовку Нового завета, говорится о том, что тревожит многих на протяжении веков: что без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует, что человек перестает быть человеком.

В обновленной версии спектакля заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, заслуженный артист РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и другие.

Возрастное ограничение 12+.