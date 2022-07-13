Одно из зданий Челябинского музея изобразительных искусств закроют на ремонт. Картинную галерею на Труда 92А нельзя будет посетить с 18 июля до конца 2022 года. Вход в здание сделают со стороны набережной Миасса, внутри изменят дизайн и откроют зал скульптуры. В нем выставят новые экспонаты, которые посетителям до этого не показывали. Об этом сообщили в пресс-службе Музея изобразительных искусств.
Фото: Илья Бархатов
Перед временным закрытием, в картинной галерее пройдет концерт классической музыки. 14 июля музыканты из московского проекта [NE]FORMAT выступят в зале постоянной экспозиции и сыграют композиции Грига, Баха и Шнитке.
Акцент в концерте будет не только на музыке, но и на открытом диалоге со слушателями. В перерывах между исполнением произведений зрителям расскажут о композиторах, о том, как архитектурные и живописные стили показаны в музыке и как раньше музыканты шутили в своих композициях.
Галерея будет работать в обычном режиме до 18 июля. Прощальный концерт состоится 14 июля в 18:00. Билеты от 150 рублей.