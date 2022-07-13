Картинную галерею в Челябинске закроют на ремонт до конца года

Начало перемен музей отметит концертом классической музыки

Одно из зданий Челябинского музея изобразительных искусств закроют на ремонт. Картинную галерею на Труда 92А нельзя будет посетить с 18 июля до конца 2022 года. Вход в здание сделают со стороны набережной Миасса, внутри изменят дизайн и откроют зал скульптуры. В нем выставят новые экспонаты, которые посетителям до этого не показывали. Об этом сообщили в пресс-службе Музея изобразительных искусств.



Фото: Илья Бархатов



Перед временным закрытием, в картинной галерее пройдет концерт классической музыки. 14 июля музыканты из московского проекта [NE]FORMAT выступят в зале постоянной экспозиции и сыграют композиции Грига, Баха и Шнитке.

Акцент в концерте будет не только на музыке, но и на открытом диалоге со слушателями. В перерывах между исполнением произведений зрителям расскажут о композиторах, о том, как архитектурные и живописные стили показаны в музыке и как раньше музыканты шутили в своих композициях.

Галерея будет работать в обычном режиме до 18 июля. Прощальный концерт состоится 14 июля в 18:00. Билеты от 150 рублей.