Челябинский троллейбус стал героем фильма о России

Модель «Синара-6254» признана очень киногеничной

В новом кинопроекте о России снимался новый красный троллейбус с панорамным остеклением.

Проект держится в строгом секрете, и даже волонтерам не разрешено разглашать заранее место и время съемок. Пока известно, что троллейбус «Синара-6254» благодаря эффектному дизайну и плавному ходу оказался отличным персонажем для фильма о современной России. Это тот самый новый троллейбус, который недавно проходил обкатку.

У модели нет привычных рогов, поэтому издалека его легко спутать с автобусом. Салон оснащен кондиционером, есть WI-FI и кнопки связи с водителем.



Съемки проходили 13 августа и, возможно, будут объявлены еще. Мы сообщим о премьере, как только узнаем подробности.