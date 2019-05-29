/ Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи

На гастролях представили оперу «Кармен».

Южная Корея познакомилась с оперой «Кармен» в исполнении артистов челябинского театра. Они собрали аншлаг во время восточных гастролей. Выступление проходило в Сеуле. Зал, где была сцена, занимал шесть этажей 555-метрового небоскреба «Lotte World Tower». Все две тысячи мест были заняты, артисты собрали аншлаг.

Публика в Южной Корее феноменальная. Мы выступали перед многотысячной аудиторией, и после каждого концерта зал взрывался бурными аплодисментами. Зрители не хотели нас отпускать, кричали «Браво!», дирижера шесть раз вызывали на поклон. — рассказал директор оркестра Челябинского театра оперы и балета Валерий Михель.

Отметим, что для коллектива это вторая поездка в Южную Корею. Три года назад они выступали с программой, посвященной творчеству Чайковского.

В этом году на гастроли отправились солисты Гузелья Шахматова, Ярослав Кожевников, Евгений Бовыкин, артистка театра «Новая опера» Анастасия Лепешинская, а также оркестр под управлением Евгения Волынского. Они выступали не только в Сеуле, но и в Чунчоне, Пхохане и Каныне.