В Челябинске в шестой раз открылся книжный фестиваль «Рыжий фест»

В этом году его посвятили небольшим локальным издательствам

Несмолкающий шум перелистываемых страниц, толпы людей с сумками, забитыми литературой. В Челябинске начался какой-то книжный бум. Хотя почему какой-то — очень даже конкретный, это уже в шестой раз стартовал форум «Рыжий фест». Встречи с российскими писателями, презентации романов, творческие мероприятия — что только не подготовили для челябинцев на этот уик-энд. Корреспондент ИА «Первое областное» с головой окунулся в атмосферу фестиваля, чтобы подготовить репортаж с открытия.

Сразу отметим, что каждый год у «Рыжего феста» своя тематика. Если в прошлый раз здесь вспоминали поэта Бориса Рыжего, то теперь решили получше узнать региональных авторов и издательства. И действительно, в программе не только московские писатели. На Южно-Уральской книжной ярмарке, помимо постоянных участников, новые имена и книги, которых не найти нигде, кроме городов, где они печатаются.





«Свыше 90 издательств приехали на „Рыжий фест“ в этом году, и это не только какие-то крупные столичные холдинги, но и крафтовые издательства из регионов, выпускающие действительно уникальные книги, которые не найти ни в книжных магазинах, ни на маркетплейсах. У челябинцев появилась возможность встретиться с ними, полистать эти книги. К нам едут издательства от Калининграда и до Владивостока. Челябинск, который находится в серединке страны, становится их точкой встречи», — поделилась организатор «Рыжего феста» Ульяна Бисерова.





Кстати, с каждым годом, по мере того как фестиваль становится все известнее и известнее в стране, число издательств растет. В этом году регистрация книжных магазинов и холдингов для участия в «Фесте» закрылась через месяц, хотя организаторы планировали, что она продлится месяца четыре. Некоторым издательствам даже пришлось писать письма: «Извините, вы в листе ожидания. Если вдруг случится форс-мажор и кто-то не сможет приехать по каким-то причинам, то мы с вами обязательно свяжемся».





Много не только локальных издательств, но и мероприятий — больше сотни. Они распределены на три дня, с 26 по 28 сентября. Некоторые пересекаются друг с другом по времени, а иначе никак — фестиваль растянется на целую неделю. Кстати, одно из мероприятий — встреча с писателем и филологом Андреем Аствацатуровым. Он вместе с организаторами «Феста» открыл форум и отметил, что очень рад побывать в Челябинске впервые за последние 12 лет.

«У вас потрясающий город. Я вижу, как он развивается, меняется в лучшую сторону, становится красивым, свежим, здесь появляются интеллектуальные просветительские мероприятия, такие как „Рыжий фест“. Я горжусь, что приехал к вам», — отметил писатель.





А еще в этом году форум дополнили двумя новыми направлениями: «Литературой плюс» о музыке, кино, анимации и графике, а также «Своей литературой», посвященной спецоперации.





Кстати, о новом сезоне фестиваля уже задумались.

«Я уверена, что народный поток на Южно-Уральскую книжную ярмарку и „Рыжий фест“ никогда не иссякнет. А это значит, что мы, проведя „Рыжий фест“, будем думать о том, каким же он будет в следующем году. Потому что в проведении таких мероприятий есть очень большой смысл», — поделилась директор Публички Наталья Диская.





«Рыжий фест» продлится до вечера воскресенья. Кажется, что мероприятие на свой вкус найдет любой челябинец. Как и книги — наш журналист уже потратил все деньги на литературу о мифах, Петербурге и истории североамериканских индейцев.



