Челябинский Камерный театр вне родных стен поставил утопию Шекспира

«Буря» грянула в ДК «Амбассадор»

Просторный зал Дома культуры с рядами сидений. Непривычно широкая сцена. Огромная хрустальная люстра посреди, прямо как во дворце. Все в этой премьере Камерного театра было другим, почти инопланетным. Не изменилось лишь одно: полный зал преданных поклонников. Так городу представляли новый спектакль — утопию по Шекспиру, где месть и прощение сплетаются в один крепкий морской узел.

Судя по афише, Камерный театр на какое-то время задержится в стенах ДК «Амбассадор». Напомним, что здесь приходится выступать из-за того, что в здании театра на улице Цвиллинга начался капитальный ремонт.

«В Челябинской области сейчас проводится много капитальных ремонтов и реконструкций учреждений культуры. Мы рады, что и Камерный театр тоже попал в этот список. Временным пристанищем для актеров стал Дом культуры „Амбассадор“, который больше знают как ДК ЧЭМК. Вы знаете, я немножко волнуюсь вместе с труппой, потому что для Камерного театра это будет несколько необычно. Но я верю в наших актеров, я уверена, что они справятся», — отметила Ирина Текслер.

На смену родным стенам пришел ДК. На смену «Макбету» пришла «Буря». Действительно, из репертуара Камерного некоторое время назад пропала история о шотландском короле. Но без Уильяма нашего Шекспира зрителей решили не оставлять. И подарить челябинцам спектакль по одному из последних дописанных произведений писателя — «Буре».

Утопия — так в театре определили жанр постановки. По сюжету Миланский герцог и волшебник Просперо живет с дочерью Мирандой на затерянном острове. Его сверг собственный брат, а потом люди узурпатора усадили Просперо вместе с ребенком на корабль и бросили в открытом море. Приткнулось судно к острову, населенному духами. Спустя годы колдун обрел власть над волшебными существами и единственным жителем этого богом забытого места — дикарем Калибаном, сыном ведьмы. И все 12 лет, проведенные здесь, герцог жил мыслями о мести и желанием поквитаться за все.

Просперо в премьерном спектакле исполнил Петр Артемьев. А главным помощником волшебника — духом воздуха Ариэлем — стала актриса Ольга Серветник. В этой постановке девушке была отведена особая роль — «парить» на декорациях, все время перемещающихся по сцене, и взлетать на двухметровую высоту, как будто она и впрямь соткана из воздуха.

В один день Просперо удается совершить свою месть. Мимо проплывает корабль, на котором находится предавший его король Неаполя Алонзо со свитой, в том числе братом волшебника Антонио. Просперо вызывает страшную бурю и топит судно, но дух Ариэля заставляет спасти всех и аккуратно доставить на остров. Так захлопывается ловушка для всех, кто был виновен в свержении герцога Миланского.

У мага уже давно готов план: спасенному из кораблекрушения сыну короля, Фердинанду, «случайно» встречается Миранда, и это оказывается любовь с первого взгляда. А отец и рад: именно такой исход ему и нужен был. Влюбленных сыграли новички Камерного театра, принятые буквально прошлым летом, но уже вошедшие в другие постановки, — Алена Шекшаева и Артемий Липовцев. Хочется сказать, что все артисты, появившиеся в труппе в этом сезоне, вышли в «Буре»: это и Ольга Серветник, которую мы уже назвали, и Максим Белопухов, неузнаваемый в роли чудовища Калибана. Признаемся, что пришлось несколько раз приблизить камеру и попытаться рассмотреть лицо героя, чтобы понять, какой актер играет дикаря. Но узнали артиста мы только по голосу. Гримеры постарались.

Буря охватывает не только остров, но и душу Просперо. Поэтому он водит по острову людей, которым когда-то очень давно доверял. Среди них — Антонио, которого сыграл Дмитрий Блинков, Алонзо, которым предстал Антон Ребро, и брат короля Себастьян — Юрий Рябухин. Также на остров попали старый советник государя (Михаил Яковлев, также исполняет Игорь Миногин), шут Тринкуло (Владислав Филипенко) и пьяница-дворецкий Стефано (Александр Сметанин). Эта троица добавляет драме комичности. Но в Камерном театре спектакль не назвали трагикомедией. Назвали утопией.

Быть может, потому, что Просперо прощает тех, кто лишил его всего. Ему становится жалко раскаявшихся предателей. Он испытывает к ним сострадание. Но так ли часто такое происходит в реальной жизни? Прожить 12 лет на необитаемом острове среди духов и с монстром Калибаном. Растить дочь в окружении не горничных, а болот, ветров и песков. Жить не во дворце, а в пещере. Простил бы кто-то из нас тех, кто привел бы нас к полному краху? Действительно, утопия.

Режиссер Мария Романова создала красивый с технической точки зрения спектакль с его декорациями, проекциями на стены ДК и световыми решениями. А актеры довели исходный материал пьесы до совершенства — в лучших традициях Камерного.

Как и после «Синего чудовища», над которым работала Мария, после «Бури» не возникает вопросов «Что хотел сказать автор?» и «Зачем эта постановка сегодняшним челябинцам?». Это Шекспир и история о самых понятных человеческих чувствах и эмоциях: зависти, гневе, ненависти. И о решении, перед которым предстает каждый хоть раз: выбрать месть или прощение?