Челябинский Камерный театр прервал череду драм комедией «Синее чудовище»

Три любовные линии, два акта и одна шутка про Теплотех

Камерный театр Челябинска оборвал серию остросоциальных спектаклей. И впервые за текущий театральный сезон поставил «чистую» комедию — без намеков на реальность, нашу современную жизнь и даже без жестокой морали. «Синее чудовище» будто создано для того, чтобы зрители — и сами артисты — просто посмеялись, на два часа попали в сказку и отдохнули от рутины. Корреспондент 1obl.ru побывал на предпоказе последнего спектакля, поставленного на сцене Камерного до закрытия на длительный ремонт.

«Как же так, но мы же смеялись над „Блуда и МУДО“?» — спросите вы. Да, смеялись, но на этой постановке у зрителей смех сквозь слезы — настолько знакома бюджетникам история, показанная на сцене. Камерный театр вообще славится своими работами, после которых начинается рефлексия: кто я, где мое место в этом мире, куда я иду. Просто постановки сильные, простреливающие в самое сердце (и голову). Все они удачно ложатся на наши с вами жизни. А вот с «Синим чудовищем» сложнее и одновременно проще в этом плане.

Итак, спектакль петербургского режиссера Марии Романовой — это прочтение сказки Карло Гоцци. В лесу у города Нанкин живет Дзелу (Дмитрий Блинков), которого превратили в монстра. Чтобы освободиться от проклятия, он решает перенести чары на принца Таэра (Никита Савиных). А еще отправить на испытания возлюбленную Таэра — принцессу Дардане (Марина Вознесенская). Кажется, что это сюжет мелодрамы? Как будто бы да, но режиссер Мария Романова считает по-другому.

Дисклеймер: первые пять минут нужно немного «въехать» в подачу спектакля, понять, что серьезности Камерного тут не будет, и просто начать получать удовольствие. Ведь шутки льются одна за одной, а герои сразу выставляют себя в комичном свете. Наверное, единственной серьезной фигурой здесь будет Таэр — еще бы, а если бы вас превратили в чудовище. Но даже принцесса, вынужденная притворяться мужчиной и убивать монстров ради воссоединения с любимым, — тоже ведь по идее драматичная роль — получила реплики с фразочками 18+. Ну а самой запомнившейся станет шутка, что отправиться на борьбу героине придется в безлюдное жуткое место — вроде Теплотеха. Надеемся, что никого не обидит эта острота — она действительно хороша, да и зал ее принял громким смехом.

Стоит сказать, что спектакль уникальным делает рассадка гостей. Зрители сидят прямо на сцене, они впервые так близко к актерам в большом зале. Видно каждую крохотную усмешку, каждый жест. И даже, кажется, смешки артистов, которые не были запланированы сценарием. А еще рассадка дарит актерам возможность «позаигрывать» с публикой: улыбнуться какому-то зрителю, сказать что-то, позвать на сцену. Дмитрий Блинков вообще сел во втором акте на кресло-грушу рядом со зрителями. Возможно, по сценарию. А может быть, и нет — и замечательно, что рамок для импровизации в «Синем чудовище» не существует.

Два часа спектакля пролетают незаметно. И, как в любой хорошей сказке, добро побеждает зло, а любовь вообще все побеждает. После «Синего чудовища» у кого-то может возникнуть вопрос: «А в чем же тут мораль?» А разве всегда должна быть мораль? Если так хотите — она в том, что любить нужно одного человека и быть готовым все ради него сделать. Но это ведь идея абсолютно любой истории с принцем и принцессой. В «Синем чудовище» лучше не ищите мораль, а просто посмейтесь после тяжелого рабочего дня. Мы это заслужили.

Сразу напомним: «Синее чудовище» после закрытия Камерного театра на ремонт не свернут, работу точно будут показывать на других площадках. Весной постановку сыграют в стенах Выставочного зала Союза художников на Цвиллинга — всего в квартале от привычного для зрителей места.