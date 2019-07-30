Оркестр челябинского театра выступил с известным пианистом

Артисты театра оперы и балета стали участниками фестиваля «Кармен».

Третий Международный фестиваль классической музыки «Кармен», посвященный Елене Образцовой, по традиции прошел в Сатке.



Особыми гостями стал оркестр Челябинского театра оперы и балета. В рамках фестиваля прошло несколько концертов с участием артистов театра. Лауреаты международных конкурсов Елена Роткина, Павел Чикановский и оркестр под руководством Александра Матушкина подарили зрителям шедевры мировой классики, популярные композиции из кинофильмов и даже рок-хиты под открытым небом на площади дома культуры «Магнезит».



На Большом концерте во время закрытия международного фестиваля зрители смогли вновь насладиться мастерством челябинских артистов: на мероприятии прозвучали арии из знаменитых опер Петра Чайковского «Иоланта», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также музыка из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».



Кроме того, оркестр театра имени Глинки выступил с солистом Московской государственной филармонии, народным артистом России Юрием Розумом. Вместе с известным пианистом-виртуозом челябинские музыканты исполнили Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.



«Общее впечатление у всех просто восторженное, выступление вашего оркестра и солистов все отмечают особенно. Это очень приятно, что наш небольшой уральский город погрузился в такую красоту и музыки, и голосов, и света, и декораций, которыми был украшен фестиваль. У всех остались самые яркие впечатления», — поблагодарила оркестр театра начальник управления корпоративного развития ООО «Группа «Магнезит» Юлия Литвинская.



Также в программу фестиваля вошли показ фильма-оперы «Моя Кармен», мульт-карусель для детей, фотовыставка «Театры, роли, зрители...», музыкально-художественный пикник «Музыка И...».

