Третий Международный фестиваль классической музыки «Кармен», посвященный Елене Образцовой, по традиции прошел в Сатке.
Особыми гостями стал оркестр Челябинского театра оперы и балета. В рамках фестиваля прошло несколько концертов с участием артистов театра. Лауреаты международных конкурсов Елена Роткина, Павел Чикановский и оркестр под руководством Александра Матушкина подарили зрителям шедевры мировой классики, популярные композиции из кинофильмов и даже рок-хиты под открытым небом на площади дома культуры «Магнезит».
На Большом концерте во время закрытия международного фестиваля зрители смогли вновь насладиться мастерством челябинских артистов: на мероприятии прозвучали арии из знаменитых опер Петра Чайковского «Иоланта», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также музыка из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».
Кроме того, оркестр театра имени Глинки выступил с солистом Московской государственной филармонии, народным артистом России Юрием Розумом. Вместе с известным пианистом-виртуозом челябинские музыканты исполнили Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
«Общее впечатление у всех просто восторженное, выступление вашего оркестра и солистов все отмечают особенно. Это очень приятно, что наш небольшой уральский город погрузился в такую красоту и музыки, и голосов, и света, и декораций, которыми был украшен фестиваль. У всех остались самые яркие впечатления», — поблагодарила оркестр театра начальник управления корпоративного развития ООО «Группа «Магнезит» Юлия Литвинская.
Также в программу фестиваля вошли показ фильма-оперы «Моя Кармен», мульт-карусель для детей, фотовыставка «Театры, роли, зрители...», музыкально-художественный пикник «Музыка И...».
Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уралым Уютный дом