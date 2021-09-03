Челябинский гончар Анна Третьякова подарила национальному парку «Таганай» скульптуру Двуглавой сопки. Композиция называется «Перья Таганая». Девушка слепила ее из глины и привезла в национальный парк.
Анна участвует в арт-экспедиции «1406». В конце августа группа, состоящая из художников, скульпторов и фотографов, отправилась в тур по Челябинской области, чтобы создавать арт-объекты на маршруте, снимать фильмы и любоваться красотами Урала. С участниками экспедиции Анна побывала и на Таганае, где передала скульптуру сотрудникам нацпарка. Девушка сделала скульптуру еще перед поездкой, а обжиг устроила во дворе центра креативных индустрий Svoboda 2. Обжиг был похож больше на огненное шоу, о нем мы рассказывали ранее.
Напомним, что участники экспедиции «1406» создали еще один арт-объект. На вершине горы «Косотур» в Златоусте путешественники установили деревянного лося.