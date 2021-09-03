Челябинский гончар подарил Таганаю скульптуру горы

Девушка слепила из глины Двуглавую сопку

Челябинский гончар Анна Третьякова подарила национальному парку «Таганай» скульптуру Двуглавой сопки. Композиция называется «Перья Таганая». Девушка слепила ее из глины и привезла в национальный парк.



Анна участвует в арт-экспедиции «1406». В конце августа группа, состоящая из художников, скульпторов и фотографов, отправилась в тур по Челябинской области, чтобы создавать арт-объекты на маршруте, снимать фильмы и любоваться красотами Урала. С участниками экспедиции Анна побывала и на Таганае, где передала скульптуру сотрудникам нацпарка. Девушка сделала скульптуру еще перед поездкой, а обжиг устроила во дворе центра креативных индустрий Svoboda 2. Обжиг был похож больше на огненное шоу, о нем мы рассказывали ранее.





Напомним, что участники экспедиции «1406» создали еще один арт-объект. На вершине горы «Косотур» в Златоусте путешественники установили деревянного лося.