На вершине горы Косотур в Челябинской области установили скульптуру лося

Объект подготовили участники арт-экспедиции «1406»

В Златоусте на вершине горы установили деревянную скульптуру лося. Авторы собрали арт-объект прямо на горе — доски и инструменты принесли с собой. На работу ушло около трех дней, и теперь лось ждет туристов в конце экотропы «Косотур».



Лося установили участники арт-экспедиции «1406». В конце августа группа, состоящая из художников, скульпторов и фотографов, отправилась в тур по Челябинской области. Цель поездки — познакомиться с красотами Южного Урала, снять фильм о регионе и сделать арт-объекты в разных точках области.

Как объяснили участники экспедиции, деревянный лось — это персонаж сказа уральской писательницы Серафимы Власовой.

«Когда центр развития туризма Златоуста предложил нам эту локацию, мы стали изучать легенды, историю места и прочитали о лосе-великане в сказе «Клинок Уреньги» Серафимы Власовой. Сказ показался нам очень знаковым, потому что лось — символ возрождения этой горы, ее гордость», — рассказывает автор проекта арт-экспедиции Валентина Городничева.





Отрывок из сказа стал частью арт-объекта. Один из участников экспедиции — художник-каллиграф Юрий Вольф — зашифровал текст сказа на рогах сохатого.



«Часто стал появляться сохатый на шихане Косотур-горы, а работные любовались им. Даже в непогоду — когда хлестал дождь или шел снег, — сохатый стоял на шихане и гордо глядел на землю и леса», — говорится о лосе-великане в сказе.

Отметим, что проект арт-экспедиции «1406» реализуется на средства двух грантов: от губернатора Челябинской области и Росмолодежи. Подробнее о проекте мы писали ранее.