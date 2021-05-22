Дюймовочка в семействе Жаб. Репетиция свадебного танцаСюжет любимой детской сказки авторы постановки нежно сберегли, придав ему, впрочем, современное философское наполнение. Мягко, очень мягко, но чтобы мамам было интересно смотреть тоже.
Но в первую очередь, это, конечно, мюзикл. Музыка (композитор Сойжин Жамбалова) сопровождает все действо беспрерывно. Актеры поют самостоятельно и живьем, и делают это весьма профессионально. У Дюймовочки (хорошо, что у Екатерины Солнцевой музыкальное образование) вообще партия для хорошего сопрано. Актеры еще и танцуют при этом. Не всегда удается разобрать все слова в песне, но основной смысл понятен, а музыкальная ткань не рвется.
Это Жук - местная поп-звезда и его фанаты, они же подтанцовка и бэк-вокал
Объемные, тщательно сконструированные костюмы делают происходящее на сцене похожим на оживший кукольный мультфильм или на компьютерную игру. Конец любой мизансцены — стоп-кадр: как будто ребенок остановил видео, чтобы потом досмотреть. Анимация создает 3D-измерение и дополнительно усиливает мультяшный эффект.С костюмами целая история: выдерживая максимальную достоверность, их шил и костюмерно-бутафорский цех Молодежного театра, и челябинская фирма «Небо». Они надувные, но громоздкие. Зато дети безошибочно узнают персонажей-зверей и с интересом наблюдают за тем, как они двигаются. А Дюймовочка на их фоне, действительно, крошка.
В норе у Мыши
Ну вот и жених нарисовалсяСказка течет по заданному Андерсеном руслу, с песнями и танцами, с четко разделенными главами и сюжетными поворотами. Что видит взрослый зритель? - а режиссер настаивает, что это сказка и для родителей.
Мы видим хрестоматийную свекровь — это мама-жаба (Елена Шингареева) со всеми «мамалучшезнает» ухватами — а также ее бессмысленно-послушного сынка. Сцена в их доме на болоте сделана хорошими сатирическими мазками.
Мы видим девушку, которая ищет, кто бы ее подобрал и обогрел. Так она понимает свое женское счастье, доверчива и невинна.
Мы видим, как работает паттерн «Девушка для счастья должна непременно выйти замуж», при этом авторы постановки один раз показывают эту модель, как гибельную: жизнь в темноте под землей со слепым кротом. Это и сценографически решено, как плен:
А второй раз тот же сценарий проигрывается как счастье и сбыча мечт. Потому что муж — не Крот, а Король эльфов:
Правда, Королю Эльфов категорически не понравилось имя «Дюймовочка» и он самовольно переименовал ее в Майю. Почему-то.
— В чем тут мораль для взрослых, Вероника? — спросила я режиссера.
— Мы делали спектакль про свое место на земле. Где бы человеку было бы комфортно. Где бы его любили. Где бы он был у себя дома. Для Дюймовочки — это царство эльфов, куда она может попасть только, если возьмет судьбу в свои руки. А если будет плыть по течению от одного животного к другому... Там же нет ни одного существа, равного ей.
— Но ее все равно приносит Ласточка. Прямо — бэмс! — и в руки Эльфа.
— Ласточка — проводник. Это архетипический персонаж, который соединяет два мира. Так что выбор Дюймовочка все равно делает самостоятельно. Мы за то, чтобы люди делали то, что хотят, и выбирали свой путь сами. Ребенок в этой жизни никому ничего не должен, ни маме, ни папе.
Момент полета с Ласточкой — пусть будет спойлер — кульминационный по романтичности. Художник Ксения Кочубей сделала так, что мы поднимаемся вместе с Ласточкой над лесом, над Копенгагеном, над морем, над горами. Мы видим все сверху, как с квадрокоптера.
И музыка в этот момент летит, и голоса актрис летят высоко. Тут можно прослезиться тем, кого не впечатляет свадебный обряд с Королем эльфов. Хотя, эти ребята-эльфы танцуют в финале под американский как бы рок-н-ролл.