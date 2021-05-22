В Челябинском Молодежном театре — премьера мюзикла «Дюймовочка»

Режиссер Вероника Печерникова создала спектакль для детей и их родителей. Актеры Молодежки поют без фонограммы!

Премьера музыкальной сказки по пьесе Андерсена состоялась в Челябинском Молодежном театре 22 мая. Это работа команды приглашенного режиссера Виктории Печерниковой, которая ставит спектакли по всей России, от Москвы до Бийска, художника Ксении Кочубей и драматурга Марии Малухиной. Печерникова и Малухина уже работали в тандеме, например, выпустили мюзикл по «Кармен» в Орле в 2020 году.

Дюймовочка в семействе Жаб. Репетиция свадебного танца

Сюжет любимой детской сказки авторы постановки нежно сберегли, придав ему, впрочем, современное философское наполнение. Мягко, очень мягко, но чтобы мамам было интересно смотреть тоже.Но в первую очередь, это, конечно, мюзикл. Музыка () сопровождает все действо беспрерывно. Актеры поют самостоятельно и живьем, и делают это весьма профессионально. У Дюймовочки () вообще партия для хорошего сопрано. Актеры еще и танцуют при этом. Не всегда удается разобрать все слова в песне, но основной смысл понятен, а музыкальная ткань не рвется.

Это Жук - местная поп-звезда и его фанаты, они же подтанцовка и бэк-вокал

Объемные, тщательно сконструированные костюмы делают происходящее на сцене похожим на оживший кукольный мультфильм или на компьютерную игру. Конец любой мизансцены — стоп-кадр: как будто ребенок остановил видео, чтобы потом досмотреть. Анимация создает 3D-измерение и дополнительно усиливает мультяшный эффект.

С костюмами целая история: выдерживая максимальную достоверность, их шил и костюмерно-бутафорский цех Молодежного театра, и челябинская фирма «Небо». Они надувные, но громоздкие. Зато дети безошибочно узнают персонажей-зверей и с интересом наблюдают за тем, как они двигаются. А Дюймовочка на их фоне, действительно, крошка.

В норе у Мыши

Ну вот и жених нарисовался

Сказка течет по заданному Андерсеном руслу, с песнями и танцами, с четко разделенными главами и сюжетными поворотами. Что видит взрослый зритель? - а режиссер настаивает, что это сказка и для родителей.Мы видим хрестоматийную свекровь — это мама-жаба () со всеми «мамалучшезнает» ухватами — а также ее бессмысленно-послушного сынка. Сцена в их доме на болоте сделана хорошими сатирическими мазками.Мы видим девушку, которая ищет, кто бы ее подобрал и обогрел. Так она понимает свое женское счастье, доверчива и невинна.Мы видим, как работает паттерн «Девушка для счастья должна непременно выйти замуж», при этом авторы постановки один раз показывают эту модель, как гибельную: жизнь в темноте под землей со слепым кротом. Это и сценографически решено, как плен:

А второй раз тот же сценарий проигрывается как счастье и сбыча мечт. Потому что муж — не Крот, а Король эльфов:

Правда, Королю Эльфов категорически не понравилось имя «Дюймовочка» и он самовольно переименовал ее в Майю. Почему-то.— спросила я режиссера.— Мы делали спектакль про свое место на земле. Где бы человеку было бы комфортно. Где бы его любили. Где бы он был у себя дома. Для Дюймовочки — это царство эльфов, куда она может попасть только, если возьмет судьбу в свои руки. А если будет плыть по течению от одного животного к другому... Там же нет ни одного существа, равного ей.— Ласточка — проводник. Это архетипический персонаж, который соединяет два мира. Так что выбор Дюймовочка все равно делает самостоятельно. Мы за то, чтобы люди делали то, что хотят, и выбирали свой путь сами. Ребенок в этой жизни никому ничего не должен, ни маме, ни папе.Момент полета с Ласточкой — пусть будет спойлер — кульминационный по романтичности. Художник Ксения Кочубей сделала так, что мы поднимаемся вместе с Ласточкой над лесом, над Копенгагеном, над морем, над горами. Мы видим все сверху, как с квадрокоптера.И музыка в этот момент летит, и голоса актрис летят высоко. Тут можно прослезиться тем, кого не впечатляет свадебный обряд с Королем эльфов. Хотя, эти ребята-эльфы танцуют в финале под американский как бы рок-н-ролл.