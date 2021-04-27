Челябинск, давай так! В городе состоялся урбанистический форум международного масштаба

Челябинск стал вторым городом России после Петербурга, который собрал конфест такого размаха.

На конфест городского активизма «Давай так» в Челябинске впервые приехали 36 экспертов по развитию городов из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Берлина, Парижа, Казани, Уфы. Челябинск откликнулся на событие, как будто ждал его последние несколько лет.

Спойлер: гости фестиваля рассказали челябинцам о Челябинске так, что нашим даже стало неловко его ругать.

Мероприятие проходило на площадке "Пропуск"

Даже организаторы (наряду с урбанистом Львом Владовым ими выступили инициатор @urbanconfest из Берлина Елена Штайн, руководитель проектов Центра урбанистики UP из Санкт-Петербурга Олег Паченков и специалист в области междисциплинарных городских исследований Лилия Воронкова) отметили невероятно горячий запрос челябинцев на разговор о переменах в городе. На площадке «Пропуск» в субботу 24 апреля собралось больше тысячи активных, симпатичных, в основном, молодых горожан.

Архитекторы, социологи, архитектурные критики, историки, урбанисты, блогеры, создатели городских сообществ и авторы городских проектов общались с челябинской публикой с десяти утра до позднего вечера в режиме свободных дискуссий, круглых столов, мастер-классов и задушевных разговоров.

Им было, что рассказать: в Челябинск приехали люди, которые однажды сильно захотели поменять пространство/привычки/настроение в городе — и у них получилось. Среди самых уважаемых:

архитектор, соавтор телеграм-канала «Клизма романтизма» Даниил Веретенников и его коллега городской планировщик Гавриил Малышев (Санкт-Петербург),

урбан-блогер основатель проектов «Архитектурные излишества» и «Моспешком» Павел Гнилорыбов (Москва),

организатор ландшафтного фестиваля «Вода и вода», соорганизатор фестиваля «Маргинальная Ночь» Руслан Комадей (Екатеринбург),

автор проектов «Велосипедизация» и «Друзья Карповки» Оля Мнишко (Санкт-Петербург),

руководитель Центра авторских экскурсий Екбгуляем Дмитрий Москвин (Екатеринбург),

руководитель отдела по техническому оснащению и реализации выставочной деятельности Музея «Гараж» Дмитрий Накоряков (Москва),

урбанист, директор программ кафедры Глазычева РАНХиГС, участник лаборатории СООБЩА Роман Рудой (Москва),

архитектор, специалист по соучаствующему проектированию Надежда Снигирева («Проектная группа 8», Казань),

промышленный дизайнер, сооснователь АБ «Плотинка» Илья Полянских (Екатеринбург)

и еще много достойных персон с опытом реальных проектов.





Уже с утра челябинская публика заполнила немаленькое пространство «Пропуска» так плотно,

что к бариста, который безостановочно варил кофе, было не протолкнуться.

Челябинск — это про потенциал

У города был точный и весомый образ — индустриальная опора страны. Опорный край державы, правильно. Наши трактора и танки знает весь мир. Но прошло уже тридцать лет постсоветской истории, и имидж индустриального гиганта несколько размылся и увял. Что представляет собой теперь наш город? Что мы создали ценного? Чем мы можем похвастаться перед миром? — так организаторы сформулировали тему первой дискуссии.

Зал сбивчиво предложил такой случайный набор: парк Гагарина, Органный зал, сильные айтишники, сложное машиностроение, верблюды, металлургия, ЧМЗ и Немецкий квартал, городской бор, врачи, танки, усть-катавский трамвай. Было очевидно, что с ценностями напряженка. Но очень хочется.

Вероника Ливончик (Фонд 2020) и Павел Крутолапов



В дискуссию включился главный архитектор города Павел Крутолапов:

«Знаете, надо было просто вместо нас посадить сюда сейчас ребят, которые приехали на конфест из разных городов, и послушать, что они говорят о Челябинске. Отзывы просто невероятные. Я, видимо, сам уже чего-то не замечаю. Главное, что сформулировали коллеги, слово номер один о Челябинске — потенциал. Это, безусловно, так. Челябинск — один из немногих городов, который сохранил структуру генерального плана и имеет невероятно широкие проспекты. Бульвар по типу того, что на проспекте Ленина, можно делать и на ЧТЗ, и в других районах. Невероятное количество пустырей, которые могут найти свое развитие — и здорово, что до сих пор не нашли! А самое главное — природная доминанта, непонятно почему до сих пор проигнорированная, — река Миасс. Она является важнейшей осью, и за исключением небольшого кусочка до сих пор не освоена. Работы невероятно много!»

Павел Крутолапов, как и в недавнем интервью Первому областному информационному агентству, рассказал собравшимся, что в этом году впервые город будет вкладываться не в благоустройство скверов и парков — а в улично-дорожную сеть, чтобы народ мог плавно и неспешно перетекать из одного красивого места в другое пешком, а не машине зажмурившись, чтобы не видеть города. Сама прогулка, сам путь должны доставлять удовольствие.

Разговор о ценностях и смыслах так или иначе крутился вокруг архитектуры.





Михаил Смирнов, агентство «Элефант» (в центре) считает, что о Челябинске не написано ни одной толковой книги

Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов, известный скептик, который не считает Челябинск городом, назвал пять «уникальных архитектурных алмазов» — недооценённых исторических зданий Челябинска. А именно:

комплекс Красных казарм

ЧГРЭС

два или три фантастических здания на территории железнодорожного узла

элеватор

квартал в границах: 40-летия октября — Горького — Ленина — III Интернационала, а также Театр ЧТЗ, главная проходная ЧТЗ и вообще все, что построил в Челябинске гениальный московский архитектор Андрей Буров.

Предприниматель, строитель Марк Болдов говорил о том, что Челябинск когда-то был очень зелёным городом, за последние 30 лет его не стало. И предложил решение:

«За лет пять-шесть лет можно все вернуть. Всего-то и надо вдоль дорог высадить большие красивые деревья, причем, грамотно все сделать, заказать в питомниках. За небольшие деньги можно вернуть Челябинску звание зеленого города».

Челябинск — это про дружбу

В челябинском брендинговом агентстве Secret разработали новый бренд Челябинска. Его в порядке обсуждения смыслов и ценностей представил креативный директор агентства Андрей Брохман.

— Мы сейчас пытаемся искать в каких-то областях: архитектура, чистота, красота... Но мы не понимаем, что нас отличает от других? Какие мы? Суровые. Спасибо «Нашей Раше». Но я не хочу быть суровым, — говорит Брохман.

— Мы дети железных людей! — кричат из зала.

— Я не ребёнок железных людей. Кто тут суровый? Один человек. Так вот. Нас с Юрой (Юрий Пономарев, директор агентства Secret — Ред) никто не просил, но мы давно думаем и хотим создать Челябинску бренд. И знаете, что мы поняли? Челябинск — город дружбы.





Андрей Брохман считает, что челябинцы отличаются чем угодно, но не суровостью (Фото: Мария Алякринская)

И объяснил:

«За пределами Челябинска, спрашивают: ты откуда? Из Челябинска. И тебе в ответ: «О, а у меня есть друг из Челябинска!» Это удивительно. Но это правда. Крутая история, если вдуматься. Смотрите: Париж — город любви. Питер — культурная столица. Иваново — город невест. Люберцы — столица провинций. А Челябинск — город дружбы. Нигде больше так не умеют дружить, как в Челябинске. Такое наше предложение. Нам кажется, всем будет приятно примерить на себя такой образ. Если нам удастся в эту идею поверить, провозгласить ее, то будут говорить так: «Вот в Челябинске дружить умеют. Они хмурые, неулыбчивые, фиг подберешься, но уж если подружился, то на всю жизнь. Друг из Челябинска — самый крутой друг. Такая мысль».

Зал встретил предложение аплодисментами, а коллеги тут же заметили, что это хороший повод прощать городу что-то в негативной повестке: ну да, неказистый, но зато потенциал! И вообще, друга ты принимаешь таким, каким есть. Кроме того, дружба обязательно приносит свои дивиденды и в бизнес-сообществе.

Челябинск — про место силы

Челябинцы, участвовавшие в обсуждении, не смогли сформулировать особенную ценность родного города так внятно, чтобы он зазвучал в России и мире. Между понятным Танкоградом и городом, в котором есть красивый бор, вариантов толком и не было.





Елена Штайн называет Челябинск уральским Берлином

Дискуссию внезапно повернула один из главных вдохновителей фестиваля, инициатор @urbanconfest, социолог Елена Штайн из Берлина:

«Челябинск подарил миру красоту! Это не шутка. Я много лет живу в Германии. У меня нет ностальгии по советскому прошлому. Но когда хожу по Челябинску, я вижу скрытую красоту. Потому что чувствую потенциал места. Есть места силы, и Челябинск — одно из них. Я уверена, что по духу и силе ваш город может стать уральским Берлином. Когда я говорю об этом с друзьями, они смотрят на меня, как на сумасшедшую. Ну и пусть. Но вот ты идёшь, и вдруг возникают старые кирпичные заброшенные фабрики в стальных окнах, в лепнине... Здания неимоверной силы. И ваши пустыри — это огромный потенциал для развития. Я бы хотела, чтобы вы ходили по городу и смотрели не с точки зрения: ну что опять не так? А с точки зрения: как можно это сделать лучше? Потому что на самом деле в городе есть все. Надо как-то это активировать».

Челябинск — это про простор

Директор «Ельцин Центра» из Екатеринбурга Олег Лутохин рассказал, что никогда в жизни не получал такого удовольствия от катания на самокате, как здесь, в Челябинске:





— Я понимаю, почему все удивляются Челябинску. Я тоже удивился. У вас появились чудесные самокаты неделю назад. Мы в Екатеринбурге ими пользуемся года два. Но я не испытывал в Екатеринбурге от катания ничего подобного. Рассказать, как это происходит? После работы люди занимают полностью тротуар — по нему ехать нельзя. На проезжей части тоже все занято: там общественный транспорт, машины. Все! Тесная, душная, плотная застройка. У вас такие просторы. Я понимаю, почему коллеги говорят о такой ценности, как потенциал. Я в большом восторге от Челябинска. И вообще, город, где такой модный главный архитектор, не может развиваться неправильно.

Это чувство — удивление от города — пожалуй, было главным, что транслировали гости конфеста. Как будто они ехали сюда, полагая, что попадут в грязный, запущенный, депрессивный город, задавленный смогом. Но город открылся им совсем другим. Это к вопросу об имидже.

Москвичи, питерцы, казанцы, екатеринбуржцы с микрофоном в руках наговорили Челябинску миллион комплиментов — и это люди, которые хорошо понимают в урбанистике. Народ в зале слушал со смешанным чувством: мы привыкли ругать и не любить город, нам странно, когда его хвалят. Но не возражать же.

И наверняка, каждый вспомнил, как принимал друзей из другого города и слышал от них: «Как у вас тут круто!». И в ответ скептически улыбался.

Челябинск — это про элеватор

Известного архитектурного критика, провокационного и резкого Павла Гнилорыбова организаторы, по словам Елены Штайн, даже боялись приглашать: Челябинск Гнилорыбову активно не нравился, и он никогда не стеснялся в выражениях.





Павел Гнилорыбов мог рассказывать свои впечатления от Челябинска еще час, если бы не регламент

Однако тут что-то пошло не так.

Для начала Павел прочитал литературу, а конкретно: первый путеводитель по Челябинску 1909 года. Проблемы одни и те же, констатировал он:

«Г***в Миасс течёт. Застраивают любой клочок земли в центре. Зелени нет. Совершенно нет тяги к культуре. Наш капитал — торгово-купеческий. Если сравнить количество торговых заведений с количеством культурных кластеров, то получится, что Челябинск 1909 года мало чем отличается Челябинска года 2021-го. Что такое быть Челябинском, действительно, не очень понятно».

Но благодаря маршруту «Красная линия» и «Том Сойер Фесту» Павел Гнилорыбов совершил экскурсию по старому Челябинску. Первым делом поехал в район Переселенческого пункта. Три уникальных дома сохранились там с начала века — мало кто знает об этой истории. Гнилорыбов, пользуясь случаем, попросил убрать шифер с крыш, но сами дома назвал бесподобными:

«Я представил Столыпина, который бродит по платформе, Кривошеина, которого считаю самым лучшим чиновником Российской империи. Потом я поехал в Немецкий квартал на ЧМЗ. Это чудо. Эти дома, безусловно, составляют архитектурный портрет Челябинска. Я нанизывал город по осколкам и я его почувствовал».

Но главное, по мнению Павла, самый нерв, сила и доминанта Челябинска — это элеватор.

«У любого города есть либо крепость, либо Кремль, либо монастырь. Это делает его либо Москвой, либо Иерусалимом, либо Римом. А в Челябинске есть элеватор. В каждом русском городе должна быть своя кукурузина. В Екатеринбурге взорвали телебашню, и зря, город скучает по ней. Во многих городах России не так давно снесли старые советские зернохранилища. А у Челябинска прекрасный дореволюционный элеватор! Ну это космос, это нечто. Это стоячий эрегированный пучок. Кукурузина. Это значит, этот город никогда не упадёт. Простите меня за такое нехорошее, а может быть, наоборот, очень хорошее сравнение».





И на следующий день написал в своем FB осанну нашему элеватору:

«У любого города должна быть доминанта, ежедневно напоминающая о высшем смысле, выходящем за пределы жизни одного поколения. Кремль, колокольня, собор, античный жертвенник на холме. На Урале это чаще всего заводская труба. А Челябинску повезло — в самом центре города находится 40-метровый элеватор эпохи модерна.

Он строился в 1914-1918 годах, когда Российская империя задумалась о ликвидации вечной беды, недородов и голода. Наверху чеканно переливаются дореформенные буквы „Челябинский элеватор государственного банка“.

Сейчас могучий скелет, остов иной эпохи заброшен. При этом здание прекрасно видно из разных частей города. Конечно, его нужно бережно реставрировать и сделать местной Эйфелевой башней. Убрать гаражи и вонючие шиномонтажи, раскрыть перспективу — это присовокупится к неплохой сетке улиц Челябинска и даст городу ещё один смысл: здесь некогда посеяли Зерно Горчичное. Оно взошло».







Окрыленные такой верой в будущее Челябинска, собравшиеся идею Павла Гнилорыбова приветствовали и поддержали, хоть и хохоча.

Конфест создал такую атмосферу в «Пропуске», что казалось, эти люди сейчас перевернут город. В самом классном, созидательном смысле: отмоют, покрасят, отреставрируют с любовью старину, расстелят дорожки и газоны, сколотят скамейки и раскрасят, посадят яблони и потом еще споют. Деятельный молодой народ собрался, с активной жизненной позицией, с добром в головах.













Так работала доска объявлений на конфесте: каждый мог рассказать о себе



Ко мне подошел молодой человек и сказал:

«Меня зовут Иван Самойлов. Я из Усть-Катава. Я веду свой блог, он называется „Будь примером“. Хочу вам показать, какую мы сделали лестницу». И показал две фотографии в формате было-стало.







Был бурьян и непонятный спуск, а стала какая-то французская красота. Подробнее об Иване и его проекте расскажем в ближайшие дни.



Но это очень точный пример настроения конфеста: мы хотим что-то делать, мы придумали такую хорошую штуку — расскажите, как можно все осуществить?

Челябинск — про людей

Думаю, поэтому так искренне аплодировали Елене Штайн, когда она говорила, что смыслами город наполняют не чиновники, а сами жители.





«Я не люблю слова — городская среда. В ней столько ожидания: кто-то должен сделать. Место становится местом, когда его наполняют люди и смыслы. Мой самый любимый пример — закрытый аэропорт в центре Берлина. Там взлетную полосу оставили как есть. Там ничего нет. Ни подсвеченных фонтанов, ни музыки ни зонирования, ни фудкортов. Там иногда стоят скамейки. И знаете что? До ста тысяч человек в день приходят туда просто посидеть, полежать, покататься роликах. Им там просто хорошо. Мы все должны перестать ожидать от администрации, что они поставят удобные скамейки, забудьте. Вы наполняете места смыслами. Это часть вашего гражданского участия в развитии города».





Отдадим Елене Штайн должное как оратору за прекрасный, но совершенно исключительный пример. Взлетная полоса сама по себе несет такую мощь, так взламывает пространство, что это чувствуется в воздухе, там и правда фонарики не нужны. Но сам посыл вдохновляющий, тут не поспоришь.Мы расскажем в ближайшие дни о реальных практиках, которые дал конфест. Мастер-классы и круглые столы шли до позднего вечера. Главное, что сделал этой крупнейший в истории города форум городского активизма — дал каждому ощущение силы и знание, что ты не один. Получилось у ребят — получится у тебя.