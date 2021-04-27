На конфест городского активизма «Давай так» в Челябинске впервые приехали 36 экспертов по развитию городов из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Берлина, Парижа, Казани, Уфы. Челябинск откликнулся на событие, как будто ждал его последние несколько лет.
Спойлер: гости фестиваля рассказали челябинцам о Челябинске так, что нашим даже стало неловко его ругать.
Мероприятие проходило на площадке "Пропуск"
Даже организаторы (наряду с урбанистом Львом Владовым ими выступили инициатор @urbanconfest из Берлина Елена Штайн, руководитель проектов Центра урбанистики UP из Санкт-Петербурга Олег Паченков и специалист в области междисциплинарных городских исследований Лилия Воронкова) отметили невероятно горячий запрос челябинцев на разговор о переменах в городе. На площадке «Пропуск» в субботу 24 апреля собралось больше тысячи активных, симпатичных, в основном, молодых горожан.
Архитекторы, социологи, архитектурные критики, историки, урбанисты, блогеры, создатели городских сообществ и авторы городских проектов общались с челябинской публикой с десяти утра до позднего вечера в режиме свободных дискуссий, круглых столов, мастер-классов и задушевных разговоров.
Им было, что рассказать: в Челябинск приехали люди, которые однажды сильно захотели поменять пространство/привычки/настроение в городе — и у них получилось. Среди самых уважаемых:
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архитектор, соавтор телеграм-канала «Клизма романтизма» Даниил Веретенников и его коллега городской планировщик Гавриил Малышев (Санкт-Петербург),
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урбан-блогер основатель проектов «Архитектурные излишества» и «Моспешком» Павел Гнилорыбов (Москва),
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организатор ландшафтного фестиваля «Вода и вода», соорганизатор фестиваля «Маргинальная Ночь» Руслан Комадей (Екатеринбург),
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автор проектов «Велосипедизация» и «Друзья Карповки» Оля Мнишко (Санкт-Петербург),
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руководитель Центра авторских экскурсий Екбгуляем Дмитрий Москвин (Екатеринбург),
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руководитель отдела по техническому оснащению и реализации выставочной деятельности Музея «Гараж» Дмитрий Накоряков (Москва),
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урбанист, директор программ кафедры Глазычева РАНХиГС, участник лаборатории СООБЩА Роман Рудой (Москва),
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архитектор, специалист по соучаствующему проектированию Надежда Снигирева («Проектная группа 8», Казань),
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промышленный дизайнер, сооснователь АБ «Плотинка» Илья Полянских (Екатеринбург)
и еще много достойных персон с опытом реальных проектов.
Уже с утра челябинская публика заполнила немаленькое пространство «Пропуска» так плотно,
что к бариста, который безостановочно варил кофе, было не протолкнуться.
Челябинск — это про потенциал
У города был точный и весомый образ — индустриальная опора страны. Опорный край державы, правильно. Наши трактора и танки знает весь мир. Но прошло уже тридцать лет постсоветской истории, и имидж индустриального гиганта несколько размылся и увял. Что представляет собой теперь наш город? Что мы создали ценного? Чем мы можем похвастаться перед миром? — так организаторы сформулировали тему первой дискуссии.
Зал сбивчиво предложил такой случайный набор: парк Гагарина, Органный зал, сильные айтишники, сложное машиностроение, верблюды, металлургия, ЧМЗ и Немецкий квартал, городской бор, врачи, танки, усть-катавский трамвай. Было очевидно, что с ценностями напряженка. Но очень хочется.
Вероника Ливончик (Фонд 2020) и Павел Крутолапов
В дискуссию включился главный архитектор города Павел Крутолапов:
«Знаете, надо было просто вместо нас посадить сюда сейчас ребят, которые приехали на конфест из разных городов, и послушать, что они говорят о Челябинске. Отзывы просто невероятные. Я, видимо, сам уже чего-то не замечаю. Главное, что сформулировали коллеги, слово номер один о Челябинске — потенциал. Это, безусловно, так. Челябинск — один из немногих городов, который сохранил структуру генерального плана и имеет невероятно широкие проспекты. Бульвар по типу того, что на проспекте Ленина, можно делать и на ЧТЗ, и в других районах. Невероятное количество пустырей, которые могут найти свое развитие — и здорово, что до сих пор не нашли! А самое главное — природная доминанта, непонятно почему до сих пор проигнорированная, — река Миасс. Она является важнейшей осью, и за исключением небольшого кусочка до сих пор не освоена. Работы невероятно много!»
Разговор о ценностях и смыслах так или иначе крутился вокруг архитектуры.
Михаил Смирнов, агентство «Элефант» (в центре) считает, что о Челябинске не написано ни одной толковой книги
Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов, известный скептик, который не считает Челябинск городом, назвал пять «уникальных архитектурных алмазов» — недооценённых исторических зданий Челябинска. А именно:
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комплекс Красных казарм
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ЧГРЭС
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два или три фантастических здания на территории железнодорожного узла
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элеватор
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квартал в границах: 40-летия октября — Горького — Ленина — III Интернационала, а также Театр ЧТЗ, главная проходная ЧТЗ и вообще все, что построил в Челябинске гениальный московский архитектор Андрей Буров.
Предприниматель, строитель Марк Болдов говорил о том, что Челябинск когда-то был очень зелёным городом, за последние 30 лет его не стало. И предложил решение:
«За лет пять-шесть лет можно все вернуть. Всего-то и надо вдоль дорог высадить большие красивые деревья, причем, грамотно все сделать, заказать в питомниках. За небольшие деньги можно вернуть Челябинску звание зеленого города».
Челябинск — это про дружбу
В челябинском брендинговом агентстве Secret разработали новый бренд Челябинска. Его в порядке обсуждения смыслов и ценностей представил креативный директор агентства Андрей Брохман.
— Мы сейчас пытаемся искать в каких-то областях: архитектура, чистота, красота... Но мы не понимаем, что нас отличает от других? Какие мы? Суровые. Спасибо «Нашей Раше». Но я не хочу быть суровым, — говорит Брохман.
— Мы дети железных людей! — кричат из зала.
— Я не ребёнок железных людей. Кто тут суровый? Один человек. Так вот. Нас с Юрой (Юрий Пономарев, директор агентства Secret — Ред) никто не просил, но мы давно думаем и хотим создать Челябинску бренд. И знаете, что мы поняли? Челябинск — город дружбы.
Андрей Брохман считает, что челябинцы отличаются чем угодно, но не суровостью (Фото: Мария Алякринская)
И объяснил:
«За пределами Челябинска, спрашивают: ты откуда? Из Челябинска. И тебе в ответ: «О, а у меня есть друг из Челябинска!» Это удивительно. Но это правда. Крутая история, если вдуматься. Смотрите: Париж — город любви. Питер — культурная столица. Иваново — город невест. Люберцы — столица провинций. А Челябинск — город дружбы. Нигде больше так не умеют дружить, как в Челябинске. Такое наше предложение. Нам кажется, всем будет приятно примерить на себя такой образ. Если нам удастся в эту идею поверить, провозгласить ее, то будут говорить так: «Вот в Челябинске дружить умеют. Они хмурые, неулыбчивые, фиг подберешься, но уж если подружился, то на всю жизнь. Друг из Челябинска — самый крутой друг. Такая мысль».
Челябинск — про место силы
Челябинцы, участвовавшие в обсуждении, не смогли сформулировать особенную ценность родного города так внятно, чтобы он зазвучал в России и мире. Между понятным Танкоградом и городом, в котором есть красивый бор, вариантов толком и не было.
Елена Штайн называет Челябинск уральским Берлином
Дискуссию внезапно повернула один из главных вдохновителей фестиваля, инициатор @urbanconfest, социолог Елена Штайн из Берлина:
«Челябинск подарил миру красоту! Это не шутка. Я много лет живу в Германии. У меня нет ностальгии по советскому прошлому. Но когда хожу по Челябинску, я вижу скрытую красоту. Потому что чувствую потенциал места. Есть места силы, и Челябинск — одно из них. Я уверена, что по духу и силе ваш город может стать уральским Берлином. Когда я говорю об этом с друзьями, они смотрят на меня, как на сумасшедшую. Ну и пусть. Но вот ты идёшь, и вдруг возникают старые кирпичные заброшенные фабрики в стальных окнах, в лепнине... Здания неимоверной силы. И ваши пустыри — это огромный потенциал для развития. Я бы хотела, чтобы вы ходили по городу и смотрели не с точки зрения: ну что опять не так? А с точки зрения: как можно это сделать лучше? Потому что на самом деле в городе есть все. Надо как-то это активировать».
Челябинск — это про простор
Директор «Ельцин Центра» из Екатеринбурга Олег Лутохин рассказал, что никогда в жизни не получал такого удовольствия от катания на самокате, как здесь, в Челябинске:
— Я понимаю, почему все удивляются Челябинску. Я тоже удивился. У вас появились чудесные самокаты неделю назад. Мы в Екатеринбурге ими пользуемся года два. Но я не испытывал в Екатеринбурге от катания ничего подобного. Рассказать, как это происходит? После работы люди занимают полностью тротуар — по нему ехать нельзя. На проезжей части тоже все занято: там общественный транспорт, машины. Все! Тесная, душная, плотная застройка. У вас такие просторы. Я понимаю, почему коллеги говорят о такой ценности, как потенциал. Я в большом восторге от Челябинска. И вообще, город, где такой модный главный архитектор, не может развиваться неправильно.
Москвичи, питерцы, казанцы, екатеринбуржцы с микрофоном в руках наговорили Челябинску миллион комплиментов — и это люди, которые хорошо понимают в урбанистике. Народ в зале слушал со смешанным чувством: мы привыкли ругать и не любить город, нам странно, когда его хвалят. Но не возражать же.
И наверняка, каждый вспомнил, как принимал друзей из другого города и слышал от них: «Как у вас тут круто!». И в ответ скептически улыбался.
Челябинск — это про элеватор
Известного архитектурного критика, провокационного и резкого Павла Гнилорыбова организаторы, по словам Елены Штайн, даже боялись приглашать: Челябинск Гнилорыбову активно не нравился, и он никогда не стеснялся в выражениях.
Павел Гнилорыбов мог рассказывать свои впечатления от Челябинска еще час, если бы не регламент
Однако тут что-то пошло не так.
Для начала Павел прочитал литературу, а конкретно: первый путеводитель по Челябинску 1909 года. Проблемы одни и те же, констатировал он:
«Г***в Миасс течёт. Застраивают любой клочок земли в центре. Зелени нет. Совершенно нет тяги к культуре. Наш капитал — торгово-купеческий. Если сравнить количество торговых заведений с количеством культурных кластеров, то получится, что Челябинск 1909 года мало чем отличается Челябинска года 2021-го. Что такое быть Челябинском, действительно, не очень понятно».
Но благодаря маршруту «Красная линия» и «Том Сойер Фесту» Павел Гнилорыбов совершил экскурсию по старому Челябинску. Первым делом поехал в район Переселенческого пункта. Три уникальных дома сохранились там с начала века — мало кто знает об этой истории. Гнилорыбов, пользуясь случаем, попросил убрать шифер с крыш, но сами дома назвал бесподобными:
«Я представил Столыпина, который бродит по платформе, Кривошеина, которого считаю самым лучшим чиновником Российской империи. Потом я поехал в Немецкий квартал на ЧМЗ. Это чудо. Эти дома, безусловно, составляют архитектурный портрет Челябинска. Я нанизывал город по осколкам и я его почувствовал».
Но главное, по мнению Павла, самый нерв, сила и доминанта Челябинска — это элеватор.
«У любого города есть либо крепость, либо Кремль, либо монастырь. Это делает его либо Москвой, либо Иерусалимом, либо Римом. А в Челябинске есть элеватор. В каждом русском городе должна быть своя кукурузина. В Екатеринбурге взорвали телебашню, и зря, город скучает по ней. Во многих городах России не так давно снесли старые советские зернохранилища. А у Челябинска прекрасный дореволюционный элеватор! Ну это космос, это нечто. Это стоячий эрегированный пучок. Кукурузина. Это значит, этот город никогда не упадёт. Простите меня за такое нехорошее, а может быть, наоборот, очень хорошее сравнение».
И на следующий день написал в своем FB осанну нашему элеватору:
«У любого города должна быть доминанта, ежедневно напоминающая о высшем смысле, выходящем за пределы жизни одного поколения. Кремль, колокольня, собор, античный жертвенник на холме. На Урале это чаще всего заводская труба. А Челябинску повезло — в самом центре города находится 40-метровый элеватор эпохи модерна.
Он строился в 1914-1918 годах, когда Российская империя задумалась о ликвидации вечной беды, недородов и голода. Наверху чеканно переливаются дореформенные буквы „Челябинский элеватор государственного банка“.
Сейчас могучий скелет, остов иной эпохи заброшен. При этом здание прекрасно видно из разных частей города. Конечно, его нужно бережно реставрировать и сделать местной Эйфелевой башней. Убрать гаражи и вонючие шиномонтажи, раскрыть перспективу — это присовокупится к неплохой сетке улиц Челябинска и даст городу ещё один смысл: здесь некогда посеяли Зерно Горчичное. Оно взошло».
Окрыленные такой верой в будущее Челябинска, собравшиеся идею Павла Гнилорыбова приветствовали и поддержали, хоть и хохоча.
Конфест создал такую атмосферу в «Пропуске», что казалось, эти люди сейчас перевернут город. В самом классном, созидательном смысле: отмоют, покрасят, отреставрируют с любовью старину, расстелят дорожки и газоны, сколотят скамейки и раскрасят, посадят яблони и потом еще споют. Деятельный молодой народ собрался, с активной жизненной позицией, с добром в головах.
Так работала доска объявлений на конфесте: каждый мог рассказать о себе
Ко мне подошел молодой человек и сказал:
«Меня зовут Иван Самойлов. Я из Усть-Катава. Я веду свой блог, он называется „Будь примером“. Хочу вам показать, какую мы сделали лестницу». И показал две фотографии в формате было-стало.
Был бурьян и непонятный спуск, а стала какая-то французская красота. Подробнее об Иване и его проекте расскажем в ближайшие дни.
Но это очень точный пример настроения конфеста: мы хотим что-то делать, мы придумали такую хорошую штуку — расскажите, как можно все осуществить?
Челябинск — про людей
Думаю, поэтому так искренне аплодировали Елене Штайн, когда она говорила, что смыслами город наполняют не чиновники, а сами жители.
Мы расскажем в ближайшие дни о реальных практиках, которые дал конфест. Мастер-классы и круглые столы шли до позднего вечера. Главное, что сделал этой крупнейший в истории города форум городского активизма — дал каждому ощущение силы и знание, что ты не один. Получилось у ребят — получится у тебя.