Челябинский драмтеатр открывает 104‑й сезон в обновленном здании

Артисты сразу начали с премьеры

Челябинский театр драмы долгое время был закрыт на ремонт, которого ждал 20 лет. Сегодня, 10 октября, совместили два значимых события: для зрителей распахнули двери отремонтированного здания, чтобы показать постановку «Король Лир». Шекспира на сцене драмтеатра не было с начала нулевых.

Этого с трепетом ждали и артисты, и зрители. Последнее время постановки любимого театра приходилось смотреть на разных площадках города, в том числе в домах культуры разных районов.

«Я и раньше часто ходил в Драму, поэтому могу сказать, что изменения заметны. Очень красиво стало, это сразу со входа видно. Сегодня я шел сюда и ради спектакля, и наконец-то вернуться в театр. Два года все-таки не были здесь», — поделился с нами зритель Максим.

Родные пенаты заблестели отполированным мрамором, отреставрированными перилами, деталями интерьера и новым софитом. Между этажей установили выставочные ниши, где расположили декоративные детали. Новый ремонт перед постановкой успел оценить губернатор Алексей Текслер, который в свое время сказал: «Ремонту быть!».

Глава региона подчеркнул, что удалось сохранить исторический облик здания. При этом получилось свежо и современно. Теперь черед зрителя оценить результаты работы.

«Очень рад, что после той паузы, которая была год и два месяца, когда театр был закрыт на ремонт, мы в такой замечательной атмосфере его открываем. Уверен, что новые премьеры, невероятные проекты и наша замечательная труппа Театра драмы имени Наума Орлова будет нас радовать», — сказал губернатор.

Привычное нам здание челябинского драматического театра построили в 1982 году. Алексей Текслер назвал театр доминантой и одним из самых красивых мест города. Фасад здания был облицован челябинским мрамором. Визитной карточкой театра остаются прекрасные барельефы.

В праздничный и для зрителей, и для актеров день артисты вжились в роли шекспировских персонажей. Постановка «Король Лир» московского режиссера Екатерины Половцевой — извечная тема роковых ошибок людей и неистовых страстей. Истории Уильяма нашего Шекспира — классика для любого театра.

В разные годы в афишу Драмы входили спектакли «Сон в летнюю ночь», «Гамлет», «Комедия ошибок», «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра», «Виндзорские насмешницы» и «Страсти по Утрате». Но в начале нулевых шекспириада прервалась. Именно поэтому зрители с таким рвением шли сегодня на премьеру и даже пытались прорваться в закрытые двери театра задолго до начала спектакля.

«Что мы сейчас чувствуем? У нас просто нет слов, потому что мы очень счастливы вернуться домой», — поделились артисты со сцены.

К слову, первыми зрителями новой постановки стали рабочие и реставраторы, которые трудились над воссозданием уникальных интерьеров театра. В знак благодарности за огромный труд им провели предпремьерный показ вчера, за день до торжественного открытия театра.