Томский театр драмы покажет в Челябинске шесть спектаклей

Трагикомедии, сказки и водевиль привезли на «Большие гастроли»

В Челябинске в сентябре с гастролями выступит Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы. Шесть спектаклей для разных возрастов покажут в Театре драмы Наума Орлова, они уже появились в афише на сайте.

«Большие гастроли» пройдут с 18 по 21 сентября. За это время покажут драму «Красный обоз», трагикомедию «Визит старой дамы», водевиль «Любовный переполох», сказку «Маленькая Баба-Яга», притчу «Поминальная молитва» и трагикомическую сказку для взрослых «Король-олень».

Первым, 18 и 19 сентября, сыграют «Красный обоз» (12+) — историю о трудовом подвиге сибирского народа по пьесе Александра Демченко. Часть спектакля рассказывает о жизни тыла Кузбасса и помощи фронту в годы Великой Отечественной, вторая половина постановки говорит о современных жителях Томской области, собирающих гуманитарную помощь.

Также 18 сентября покажут «Визит старой дамы» (12+). Небольшой немецкий город находится в шаге от разорения, когда в него возвращается Клара Цаханассьян, обладательница миллиардов. Женщина готова помочь родному краю, но взамен просит горожан убить Альфреда Илла, человека, предавшего ее когда-то.

Затем для челябинцев сыграют «Любовный переполох» (12+), водевиль покажут 19 сентября. В основе спектакля два произведения начала XIX века — «Любовная почта» А. Шаховского и «Бабушкины попугаи» Н. Хмельницкого. Их сюжеты построены на приключениях влюбленных: в «Любовной почте» мачеха всячески препятствует замужеству своей падчерицы Софьи, в «Бабушкиных попугаях» родственницы пытаются оградить от знакомств с кавалерами юную Терезу и воспитывающуюся вместе с ней крестьянку Жоржетту.

В выходные, 20 и 21 сентября, детям покажут сказку «Маленькая Баба-Яга» (6+) о доброй и справедливой ведьме, которую старшие маги выдворяют из окружения, пока она не станет коварной и злой.

Также в субботу челябинцы увидят спектакль по мотивам произведений Шолом-Алейхема «Поминальная молитва» (12+). Молочник Тевье мечтает хорошо выдать замуж своих дочерей. Но вот сами дети рушат все его планы: старшая желает выйти за парня без гроша в кармане, вторая отправляется в Сибирь за ссыльным революционером, третья влюбляется в русского и принимает православие. А повсюду тем временем еврейские погромы, разруха и гибель привычного уклада жизни.

Завершатся гастроли 21 сентября постановкой «Король-олень» (16+). Король Дерамо уже давно ищет суженую, но все никак не может отыскать искреннюю и бескорыстную любовь. Зато вблизи с царством расположился волшебный лес, в котором можно повстречать его священных обитателей и заключить сделку с магами.