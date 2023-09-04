Челябинский авангардист Лев Гутовский представит новую выставку

В Музее изобразительных искусств запускают проект «Время разбрасывать камни»

Новый проект авангардиста Льва Гутовского открывают в Музее изобразительных искусств в Челябинске. С 7 сентября в зале архитектора Александрова там открывается выставка «Время разбрасывать камни».







Это двойной проект Гутовского. В зале выставят новые экспонаты из серии проектов «Ближе к телу» (об одной из выставок мы подробно рассказывали здесь). Это сюрреалистичная и безумная выставка, главные герои которых — женские купальники, белье и одежда из секонд-хендов.

Дополнением станет выставка-перформанс The Shadows — это многолетний проект Льва, который он выставляет довольно часто (его показывали, например, на фестивале электронной музыки «Меридиан»). Суть проста: в зале развесят листы черной виниловой пленки, на которой заранее вырезали несколько изображений. Когда через них проходит свет, виниловые трафареты создают игру тени и света. Получается допотопный 3D-мэппинг.





Но самая главная и любимая техника авангардиста — предметная комбинаторика. Он создает скульптуры из всего — от ковриков и посуды до заплесневелой горбулки. Этого на выставке тоже будет достаточно.

Идти экспозиция будет неделю. Открытие 7 сентября в Музее изобразительных искусств.