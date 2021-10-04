В Челябинске прошла выставка современного искусства

Художник Лев Гутовский представил в арт-кластере Svoboda2 свой секонд-хенд-музей

1—3 октября в креативном кластере Svoboda 2 состоялось открытие (и закрытие) выставки современного искусства «ВДНХА Second Hand Art Museum». Организовал ее резидент «Нового художественного ансамбля» Лев Гутовский, художник старой закалки. Он активно принимал участие в фестивале искусств «Дебаркадер» и стоял у истоков НХА, который существует еще с 1987 года.







Мы из любопытства и по долгу службы наблюдали за подготовкой к выставке. С самого начала непосвященному зрителю событие казалось чем-то неясным, а называть словом «искусство» грядущую презентацию музея можно было лишь с сарказмом. И вот наконец вечером в пятницу, 1 октября, открытие состоялось.

Музей занял площадку в Центре креативных индустрий Svoboda2. Во внутреннем дворе бывшего завода оргстекла мы немного заплутали, пока искали заветный лекторий. Ясность внес сатанинский гул из барабанов и перегруженной гитары без намека на мелодию. Он доносился откуда-то из глубины кластера, и мы вспомнили, что в программе заявлена «полуживая неадекватная музыка». Так что поступили как актеры из плохого фильма ужасов и пошли на звук.

Здесь, у входа в лекторий, и начинается наше погружение в мир абсурдного современного искусства. Или своевременного искусства, как это называет сам автор выставки. Мы еще не зашли в помещение, но уже стало ясно, что именно создает бешеный звуковой поток.





Прямо в тамбуре метр на метр, перед входом в основной зал, стоит барабанная установка, усилитель и гитара с педалями эффектов, на которые очень увлеченно жмут музыканты. Заходить немного больно: какофония гитары и ударных крайне сильно бьет по ушам. Наверное, это своеобразное посвящение.





Внутри большой промышленный цех. Как нам рассказал сам Лев Гутовский, производственный бэкграунд — это то, что его привлекло в площадке.

«Мне понравилось само место. Пустое, производственное помещение без лишнего. Поэтому предложил директору сделать тут выставку. У нас таких перформансов нет, это не так популярно, как в Москве, например. Ну а чем Челябинск не Москва? Вы посмотрите, мы же в Москве», — объяснил художник.







И здесь начинается самое интересное — сама выставка. Немного оправившись от звона в ушах, можно осмотреться. Зал большой, колоннами разделен на две части. Та, что у входа, находится в полумраке: светят лишь светодиодные лампы синего, красного и розового цветов.





Первое, что видим, — бар и стол с бокалами. Возможно, это намек на то, что без алкоголя нельзя воспринимать экспонаты и познавать их глубинный смысл. Но пить мы не стали. Минуем бар. Перед нами новое препятствие: прямо на полу под ногами лежат обыкновенные крупные арбузы, штук пять-шесть, и они создают собой небольшое минное поле. Эту ягодную поляну мы тоже огибаем.





Экспонатов не очень много, и расположены они хаотично. Но на самом деле предметов на экспозиции больше, чем показалось при беглом осмотре. Внимание привлекла противоположная стена, от края до края завешанная бикини. Их здесь полно. Мы сначала и не заметили, что они нас встречали и у самого входа. Причем есть образцы поражающего размера, видимо великанские: от пола до потолка.





Стена бикини — это главный акцент выставки современного искусства, экспозиция под названием «Ближе к телу — 2». Первой выставкой из этой серии в 2019 году была выставка мужских рубашек из секонд-хенда. Сейчас Гутовский решил стать еще ближе к телу, сделав главными героями своей выставки триста женских купальных трусов на завязках.





Как говорит сам автор, развязав завязки, «получилось нечто удивительное, раскрылись глаза, разверзлись глубины смыслов и тайных значений — безымянные купальные трусы превратились в безголовое бесполое существо».

Мы попытались погрузиться в этот самый глубинный смысл экспозиции, но нет ни табличек с пояснениями, ни аудиогида, какой обычно уместен в подобных местах. Сам художник посетовал, что мы не готовы, и не стал утруждать себя пояснениями и помогать глупцам понять, что все это значит.





Людей здесь поначалу не очень много. Туда-сюда снуют организаторы, перенося какие-то части экспонатов. На светлой стороне зала стоит длинный стол, который вместо скатерти укрыт старым красным ковром, такие когда-то висели на стенах в советских квартирах, может, где-то до сих пор висят. На столе железная посуда, но, видимо, трапеза пока не началась. Почти все тарелки пусты. В одной лежит старая детская кукла, а в другой — черный пушистый хвост.





Хвостов тут, кстати, больше, чем у студента перед сессией. Большая часть зала отведена специально для еще одной экспозиции, состоящей только из пушистых хвостиков. На полу кабель-каналом выделена зона, в которой хаотично разбросаны эти самые хвосты разных цветов.

Когда мы по незнанию собирались зайти в этот «меховой квадрат», нас одернули. Сказали, что все хвосты друг с другом соединены прозрачной леской, стоит задеть — все части животных потянутся за неосторожным зрителем. Пришлось познавать глубинный смысл с расстояния.

Пока мы гуляли, «музыка» немного стихла, но ненадолго и с новой силой вдарила на весь зал. Саундтрек своеобразный, но добавляет происходящему абсурда — наверное, так задумано.





Вдали, в самом углу темной зоны, стоит черный мотоцикл, блестящий байкерский чоппер. В его блеске отражается свет цветных ламп, а рядом на стене черными буквами, будто стекающим машинным маслом, написано SVOBODA2.

Когда проходишь по залу туда-обратно несколько раз, начинаешь подмечать новые детали, но общий концепт экспозиции понятнее не становится. Видимо, не предполагалось, что всем этим мероприятием заинтересуется человек, который не понимает ничего в современном абсурдном искусстве.

Таблички у экспонатов, правда, есть. Но на каждой лишь скромная надпись «Современное искусство» и длинный номер.





В некоторых местах, у самого пола, опираясь на стену, лежат мужские рубашки, из которых высыпается разная мелочовка. Одна рубашка наполнена пуговицами, которые через ворот высыпаются на пол, вторая по такому же принципу набита сахаром, а третья — мармеладными червячками. Грустная растрата продуктов, но это жертва ради искусства.





И если целостные композиции мы еще могли попытаться осмыслить и притянуть за уши, то некоторые вещи без пояснений остались для нас полнейшей загадкой. Например, огромная покрышка. Просто автомобильная шина и табличка «Современное искусство», которая своей строгостью будто насмехается над нашим невежеством.





Из той же оперы ржавые пружины от старого матраса на стене. На одной из стен висит детский подгузник, вероятно своеобразное продолжение темы «ближе к телу».





Пока мы гуляли и пытались что-то понять самостоятельно, в зале собралось побольше людей. В сумме в зале находилось около десятка человек. Гости с интересом осматривали то, в чем мы не увидели особо ничего, выпивали, болтали. В какой-то момент почти все гости секонд-хенд-музея облепили художника, рассыпаясь в благодарностях за проект.





2 и 3 октября на площадке продолжались мероприятия. Проходила презентация музыкального альбома с непроизносимым названием NAEHVVНХАВВХ, что бы это ни значило.





Адская смесь шума водопроводного смесителя с электронным органом. Как минимум это подтверждает, что музыку можно играть вообще на всем. А насколько она приятна и безопасна для ушей — другой вопрос. За орган на презентации отвечал Владимир Хомяков — органист и солист Челябинской государственной филармонии, виртуозная игра которого и слилась с металлическим шумом смесителей.





Здесь же звучали гитары, но не просто гитары. Крайне интересным решением было примотать к гитарному усилителю железный таз. Не сказать, что мед для ушей, но изобретательности авторов можно только позавидовать.





В наше время музыкальное оборудование недешево. А педали эффектов, видимо, недостаточно современные для «современного искусства», авангард и абсурд во всей красе.





Мероприятия на территории ВДНХА second hand art museum продолжались три дня. В воскресенье выставка была закрыта церемонией с распитием знатоками современного искусства подобающих случаю напитков.