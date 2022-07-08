В челябинском музее открылась абсурдная выставка «Из ниоткуда в никуда»

Лев Гутовский создал инсталляцию из хлеба, детской одежды и женских корсетов

7 июля в Музее изобразительных искусств состоялся вернисаж выставки челябинского авангардиста Льва Гутовского «Из ниоткуда в никуда». Художник собрал инсталляцию из вещей, которые легко найти в любом магазине. По залу музея расставлены арт-объекты из свежего лаваша и плесневелой горбулки, вантузов, женских корсетов и детских комбинезонов.







На вернисаже выступил директор музея Станислав Ткаченко. Во время его торжественной речи Лев Гутовский уселся за барабаны и сыграл несколько перебивок, заглушая слова выступающего. Сам авангардист от приветственной речи воздержался.

«Я радуюсь, когда получается поработать с Львом, а когда вижу проект — страдаю. Но после выставок, я страдаю уже от того, что все закончилось»,— улыбается куратор выставки Виталина Силина.

В длинном зале расставлены абстрактные, ироничные и абсурдные экспонаты. На стенде стоит куча водопроводных вантузов, на стенах — женские купальные трусы на завязках, а на белом пуфике лежит свежий лаваш.





Часть экспозиции — целый таз магазинных чеков. Суммы вроде небольшие, но если сложить — набегает немало. Мы насчитали почти 20 тысяч.

«Все материалы: одежда из секонд-хендов, китайские товары из магазинов, без санкционных товаров. Но все равно дорого выходит. Таз этот — чтоб знали цену искусства»,— рассказывает Лет Гутовский.

Обычно Лев Гутовский не раскрывает смысл работ, а у большинства арт-объектов даже нет названия. Но посетителям удается разгадать несколько шарад. Например висящий под потолком женский корсет — это автопортрет авангардиста.

«Раскрытый корсет напоминает летучую мышь. И вот, Лев Гутовский — тоже летучая мышь, он летает в темноте, его никто не видит, но он есть»,— пробует объяснить автопортрет посетительница Анастасия.

Мы оценили детский комбинезон, повисший на ветке. Он заставляет что-то сжиматься в душе. Вызывает детский страх и напоминает слова родителей: «Будешь бегать как угорелый — на ветку напорешься и глаз проткнешь».





Прямо у входа висит распечатанный портрет Моны Лизы. Рядом художник заботливо оставил набор накладных усов, чтобы посетители приклеили растительность на свой вкус. Гости разошлись: кроме усов у Джоконды появилась еще и густая монобровь.





Абсурдные и странные работы выглядят необычно в зале музея. В пространстве ожидаешь увидеть выставку классического искусства, а не предметы из «Галамарта». Но Льву Гутовскому такой контраст нравится.

«Это вообще бывшая столовая РЖД, никакой не выставочный зал. Но обстановочка хорошая, буржуазная. В ней мои работы хорошо смотрятся. Мне нравится этот пафос. Очень сочетается»,— считает Гутовский.

На вернисаж собралось около 50 человек, чуть позже количество сократилось до 30-ти. Люди фотографируются на фоне ковриков для ванны — разноцветные половики висят рядком Одна посетительница утверждает, что это — психологический тест Люшера. Сам Лев то-ли в шутку, то-ли искренне говорит, что ни про какого Люшера даже не слышал.





«Когда увидел эти коврики — мне они очень понравились. Захотелось их обнять, с ними спать. А психологические тесты — это ненужное, я считаю»,— заявляет Лев Гутовский.

Весь вечер в зале играет музыка. Сначала Гутовский играет сбитые ритмы на барабанах, а ему подыгрывает саксофонистка, потом включается электронная музыка, а художник, гуляя по залу, пританцовывает и напевает.





Выставка будет работать десять дней. Каждый вечер в выставочном зале — новый музыкальный перформанс: композиция для тринадцати электрогитар, музыка с электронным органом и водопроводными смесителями, жуткий эмбиент и театр абсурда.



