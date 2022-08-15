В Челябинске состоялся первый фестиваль электронной музыки и визуального искусства

«Меридиан» — это картины на огромных холстах, хендмейд-маркет, техно, рок, рэп и самый вкусный фалафель

12—13 августа в Челябинске состоялся фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Меридиан». Два дня во дворе креативного кластера Svoboda2 играет музыка, написанная искусственным интеллектом, прямо на улице пишут картины, со сцены читают рэп под живые инструменты, а в ночном клубе «РМЦ» учат писать техно и рассказывают истории о перформансах и тусовках.



Искусственное техно и дом из платков

Специально под «Меридиан» во дворе креативного кластера Svoboda2 огородили огромную территорию. По ощущениям, она раза в два больше, чем площадка последнего МАЧ-феста. Музыку слышно задолго до. В пятничный вечер люди медленно стекаются к синей деревянной арке, где проверяют документы и билеты. Организаторы бегают туда-сюда, носят коробки и аппаратуру, второпях заканчивают последние приготовления.





Первое, что бросается в глаза на территории бывшего завода оргстекла, — небольшой домик из металлоконструкций, обтянутый белыми полупрозрачными тканями. Выглядит немного странно и непонятно (спойлер: так и будет, пока не стемнеет). Это инсталляция от архитектурного агентства Escher. Позже нам пояснили суть: создать собственный дом и зону комфорта можно из самых простых материалов, это артисты и пытались показать.

Рядом, над землей, — инсталляция челябинской художницы Сони Чудомище: угловатое кольцо из пленки размером в 2—3 метра. Может, такой намек на «Меридиан» — кольцо, опоясывающее земной шар?





Громко играет музыка, причем из двух источников. На веранде у самого входа — стенд компании Napoleon IT, здесь играет техно, которое создала нейросеть (складно, но иногда внезапно проскакивают странные громкие и немелодичные звуки). На противоположной стороне, на открытом танцполе «Сетка», — свои сеты на сцене играют живые диджеи. Правда, пока на танцполе максимально пусто.





Большинство сидит в чил-зоне, там расставили столы из деревянных поддонов и стулья. Смотреть на «Меридиане» пока особо не на что и делать нечего. Тут развернули бар и фуд-корт. Позаботились и о веганах: есть целая палатка с фалафелем, причем отличным фалафелем.





Гуляют люди, некоторые выглядят крайне необычно. Вот, например, парень в черном женском топе ловит на себе взгляды окружающих.

«Смотри, как думаешь, он сюда пришел так? Или переоденется, когда выйдет? Я бы не стал так по улице ходить», — посмеивается кто-то из проходящих.

Впрочем, некоторым даже нравятся такие эпатажные наряды.

«Да ладно, клево же», — отвечают ему.





Жизнь на фесте начинается примерно в 23:00 — в это время открывается «РМЦ», и начинается вечеринка до самого утра с местными и приглашенными диджеями. Свои сеты играют диджеи из екатеринбургской промокоманды «Теснота» и московский DJ Tsyo. Музыка — стандартное техно, но иногда проскальзывают интересные мотивы и мелодии, будто вырезанные со старых пластинок. В сочетании с танцевальным битом звучит классно. В целом — стандартный клубный формат.

Маркет и выставка художников

С 11:00 утра разворачивают в «Сетке» свои столы для хендмейд-маркета. Продают одежду местные бренды: винтажный секонд Tribunalis, DIY-бренд «Я. С. Н. О.». Alyomastore выставил целый стол украшений из бисера: колец, браслетов и подвесок. Есть даже лавочка с цветами. Продажи у всех идут не очень. Продавцы общаются между собой, некоторые скучают.





Более опытные учат молодых продавать и развивать бренд.

«Вы бирки делали? Почему нет? Это прикольно. И упаковку тоже надо. Чем больше вкладываешь — тем больше получишь»,— рассказывает парень в очках, продающий одежду. Его внимательно слушают ребята, которые разложили на столе футболки с ручной вышивкой.

Из-за сильного ветра вешалки с одеждой падают, вещи у некоторых ребят сдувает на землю. Народу мало, все спят после вчерашнего, ничего не происходит. Продавцы скучают. В «Сетке» громко играет музыка: настраивают аппаратуру на вечер.





«А можно мне сделать вокал громче? И убавить гитару», — просит со сцены солистка екатеринбургской группы «Внимание брусника!».

Ребята приехали заранее. Они тестируют звук, играют одну песню и скрываются в толпе.





Прямо на улице, на окнах выставили огромные холсты, на них в реальном времени художники рисуют свои картины. Ближе к 20:00 все картины готовы, ребята делают последние штрихи. Каждый холст — разный по стилю и настроению. Где-то покосившиеся серые хрущевки, а совсем рядом — зеленые лозы и античные скульптуры. Эти картины так и остаются висеть на здании во дворе весь фестиваль.

Паблик-токи об искусстве

Параллельно с маркетом, в 15:00, открывается образовательная площадка в «РМЦ». Друг за другом идут паблик-токи. Но здесь надо не только слушать, но и принимать участие.

Никита Горбунов, один из организаторов феста, ведет воркшоп по работе с грувбоксом. Помогает разобраться в куче непонятных крутилок и кнопок. Участники вместе создают и сводят трек. Получается простенько, но со вкусом. И да. Это опять техно.





Дальше — паблик-ток об истории перформанса. Искусствовед Анастасия Степанова рассказывает, как и зачем люди делают арт-акции.

«В 2000 году китайский художник Чжу Мин надел набедренную повязку, залез в прозрачный пластиковый шар и так сплавился вниз по реке. Это был его протест перед обществом и властями», — рассказывает Анастасия.

Гости перешептываются, посмеиваются и гадают, как от речей в греческом театре искусство дошло до арт-акций, где люди ходят без одежды по площадям.





«Сначала они по рекам сплавляются, а потом к Красной площади себя прибивают», — усмехнулся кто-то в зале.

Народа становится больше. Чтобы послушать, люди толпятся у входа в зал клуба, наступая друг другу на ноги в надежде пробраться поближе.

Хедлайнеры

К вечеру людей становится больше. Маркет свернули за полчаса, и танцпол «Сетки» заполнился гостями, на сцене в 20:00 начались выступления музыкантов.





Первой примчала рэп-группа «Два обреза», соседи из Екатеринбурга. Интересно, что ребята не читают хип-хоп под готовые минуса, их музыка — живая. Причем полный набор: гитара, бас, барабаны и синтезатор. В какой-то момент гитарист заканчивает партию, ловким движением прокручивает инструмент за спину и тут же начинает играть на клавишах. Вокалист при этом продолжает невозмутимо и с экспрессией читать куплет. Параллельно фронтмен с компьютера включает фразы из мемов, которые на удивление звучат органично и к месту.





Дальше за ними — «Внимание брусника!», плавный и лиричный инди-рок с женским вокалом. Девушка параллельно поет и играет на синтезаторах, а потом внезапно хватает тамбурин и начинает играть на нем. Тексты обычные — дружба, любовь, внутренние переживания и проблемы в творчестве.

Музыканты умело переключаются между инструментами, ведут себя очень артистично. Среди челябинских артистов подобное редко встретишь. У нас — если рэп, то под минуса, если рок, то с гитарами громче голоса. Соседи на сцене чувствуют себя как в своей тарелке. Сразу понятно, что у коллективов есть опыт живых выступлений и они получают кайф, играя музыку перед зрителями.





Завершает гость из Москвы, Lolita Kox. На сцену он буквально влетел в розовой шубе и шапке с бубенцами — зрелище забавное. А музыка — довольно обычные танцевальные мотивы с западающим повторяющимся текстом. Иногда ощущение, что в песнях два, от силы три слова, но это не мешает людям танцевать. Иногда кажется, что это мантра, способ внушить и прочувствовать хорошие вайбы.

«Все получается оп, все получается топ, все получается оп…» — повторяет исполнитель и скачет по сцене.

Сначала гости просто покачиваются, а потом и сами начинают повторять заедающие строчки, будто мантру и установку на успех.





Lolita Kox выступает на свежем воздухе последним. Дальше, в 23:00, открывается большая финальная вечеринка в «РМЦ». Не сказать, что она сильно отличается от любой другой тусовки в «РМЦ». Они проходят тут каждую неделю и не по разу. Но людей собралось и правда много: танцпол полный, человек четыреста.

«Фестиваль прошел, лично по моим ощущениям, не суперкруто. Но и провалом я бы его не назвал. Отличный такой средний старт, даже косяков почти не было. Пару раз розетки взорвались только», — говорит один из организаторов Александр Федоров.





Ради двух мегавечеринок подряд, вероятно, все и затевалось. Тем более что организаторы, промокоманды Local Host и «Черная касса», до этого делали именно вечеринки. Фестиваль — их первый большой опыт. Все остальные активности — скорее приятное дополнение, повод прийти пораньше и задержаться подольше, посмотреть картины, поесть и послушать музыку.