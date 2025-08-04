Челябинский ансамбль танца «Урал» завоевал золото международного фестиваля в Турции

За чемпионское звание боролись сильнейшие танцевальные коллективы из 15 стран

Государственный академический ансамбль танца «Урал» стал чемпионом XXVI международного фестиваля-конкурса культуры и искусств Стамбул — Бююкчекмедже, сообщили в Челябинской филармонии.

За призы танцевального форума боролись сильнейшие хореографические коллективы из Аргентины, Италии, Бразилии, Коста-Рики, Чехии, с Кипра, а также из Испании, Колумбии, Мексики, Нидерландов, Словении, Турции, Польши, Казахстана и России.

Зрители и члены жюри были покорены номерами уральцев — «Ложкари», «Юла», «Ямщики», «Урал — от сердца!» и «Бышенькой», и 2 августа золотая медаль была торжественно вручена прославленному коллективу, который накануне, 1 августа, отметил 45‑летие.