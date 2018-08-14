Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.22 +1.31 77.65 +0.97
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву

Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву

Артисты участвуют с постановкой в престижном фестивале.
сегодня в 07:19
  |  Культура

Челябинскую оперную труппу ждут в «Геликон-Опере» в Москве. Артисты повезут спектакль «Евгений Онегин», который сами предложили в репертуар престижного фестиваля «Видеть музыку». Опера, поставленная по знаменитому роману в стихах Пушкина, уже два года живет на южноуральской сцене. Несмотря на то, что каждый крупный оперный театр предлагает зрителям свою версию «Евгения Онегина», челябинская — особенная.

По правилам фестиваля, театры сами отбирают постановки, с которыми будут участвовать. Мы отправили спектакль «Евгений Онегин». Постановка значима для нашего репертуара, так как над ней работали представители трех стран, Польши, Италии и России, поэтому она получилась грандиозной. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Анастасия Черкас.

На сцену «Геликон-Оперы» артисты выйдут 18 сентября, а за 10 дней до этого постановка «Евгений Онегин» откроет 63-й сезон в театре оперы и балета Челябинска.

Происшествия
Десяток пожарных машин прибыли на тушение возгорания у Камерного театра
09.08.2018
Десяток пожарных машин прибыли на тушение возгорания у Камерного театра
Общество
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
26.07.2018
Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра
Культура
Воспитанник фонда «Андрюша» стал «новобранцем» коллектива театра имени Табакова
26.07.2018
Воспитанник фонда «Андрюша» стал «новобранцем» коллектива театра имени Табакова
Общество
Оперный театр и публичную библиотеку отремонтируют к саммиту ШОС
06.07.2018
Оперный театр и публичную библиотеку отремонтируют к саммиту ШОС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
сегодня в 09:50
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
Общество
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
сегодня в 09:46
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
Хоккей
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
сегодня в 09:41
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
Происшествия
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
сегодня в 08:38
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
Культура
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
сегодня в 07:19
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
вчера в 20:13
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
вчера в 19:04
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Общество
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
вчера в 19:00
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6