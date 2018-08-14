/ Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву

Артисты участвуют с постановкой в престижном фестивале.

Челябинскую оперную труппу ждут в «Геликон-Опере» в Москве. Артисты повезут спектакль «Евгений Онегин», который сами предложили в репертуар престижного фестиваля «Видеть музыку». Опера, поставленная по знаменитому роману в стихах Пушкина, уже два года живет на южноуральской сцене. Несмотря на то, что каждый крупный оперный театр предлагает зрителям свою версию «Евгения Онегина», челябинская — особенная.

По правилам фестиваля, театры сами отбирают постановки, с которыми будут участвовать. Мы отправили спектакль «Евгений Онегин». Постановка значима для нашего репертуара, так как над ней работали представители трех стран, Польши, Италии и России, поэтому она получилась грандиозной. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Анастасия Черкас.

На сцену «Геликон-Оперы» артисты выйдут 18 сентября, а за 10 дней до этого постановка «Евгений Онегин» откроет 63-й сезон в театре оперы и балета Челябинска.