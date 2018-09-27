/ Большой джазовый концерт состоится на вокзале Челябинска

Для пассажиров сыграют лучшие коллективы города.

Джазовый концерт состоится на железнодорожном вокзале. Событие получило название «Музыка в сердце города» и приурочено к двум событиям — Дню РЖД и Международному Дню музыки. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД, на концерте выступят легендарные джазмены Челябинска, такие как «Уральский диксиленд» и Эстрадный оркестр под руководством Антона Бугаев. Коллективы исполнят произведения из советского кино, а также песни джаза и поп-музыки.

Легендарные челябинские джазмены исполнят всеми любимые музыкальные произведения: от классики и песен из советских кинофильмов до джаза и поп-музыки. Выставки и концерты на железнодорожных вокзалах — старинная традиция, которая берет начало с середины 19 века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов и выполняли культурно-просветительскую миссию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Выступление джазовых коллективов состоится в понедельник, 1 октября. Начало мероприятия запланировано на 18 часов по местному времени.