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/ Группа Би-2 приедет в Челябинск

Группа Би-2 приедет в Челябинск

Популярный коллектив выступит на дне города.
сегодня в 12:06
  |  Культура

8 сентября в Челябинске состоится концерт группы Би-2. Он пройдёт в рамках дня города, и состоится в 8 вечера, на главной площади города, сообщили «Первому областному» в управлении культуры Челябинска. Вход на концерт будет бесплатным.

Сейчас мы запускаем масштабную рекламную кампанию, на следующей неделе появится афиша праздничных мероприятий. Группа Би-2 будет хэдлайнером концерта. — рассказали в управлении культуры.

Напомним, что Би-2 - российская рок-группа образованная в 1989 году. Основатели и бессменные участники коллектива — Шура и Лёва Би-2. На счету группы 10 студийных альбомов и многочисленные музыкальные премии.

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