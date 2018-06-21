Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.62 -0.45 73.61 -0.57
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей

Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей

Участниками мероприятия впервые станут австрийцы.
сегодня в 13:39
  |  Культура

Всероссийский Бажовский фестиваль стартует 22 июня на Южном Урале уже в 26-й раз. В этом году он переехал на новое место — в Пластовский район на площадку рядом с селом Демарино на берегу реки Кабанки. Официальное открытие запланировано на 23 июня в 12 часов. Еще одно нововведение — гости из Австрии. В составе делегации — 42 человека, среди которых музыканты, танцоры и целая группа поваров.

С Австрией давно и плотно сотрудничает Челябинская филармония, а в октябре прошлого года мы заключили соглашение о сотрудничестве с культурным ведомством правительства земли Штирия и Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциацией. Президент этой ассоциации, Вольфганг Казич, осенью прошлого года приезжал к нам с молодежным оркестром Фронляйтена, и тогда же побывал в областном центре народного творчества. Интересовался выставками, мероприятиями и получил приглашение на Бажовку". — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Австрийская делегация готовится испечь 100 булок для угощения гостей Бажовки. Ради этого они уже обзавелись 27 килограммами муки и теперь обещают устроить целое кулинарное шоу.

В программе фестиваля — игры, конкурсы, концерты и заигрыши. Подробнее с афишей можно ознакомиться здесь.

Самостоятельные путешественники смогут добраться до площадки на специальном «Бажовском экспрессе». Он будет выезжать из Миасса, Троицка и Челябинска, а также проследует в обратном направлении.

Культура
Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия
15.06.2018
Гости Ильменского фестиваля начали занимать места за сутки до открытия
Культура
Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи
10.06.2018
Челябинский кинофестиваль получил финансовую поддержку Росмолодежи
Культура
Танцовщицы из Челябинска стали лучшими на фестивале фламенко
08.06.2018
Танцовщицы из Челябинска стали лучшими на фестивале фламенко
Общество
Выходные под знаком «Метрошки»: в Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола.
07.06.2018
Выходные под знаком «Метрошки»: в Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
сегодня в 13:39
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
Происшествия
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 13:05
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
Политика
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
сегодня в 13:02
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
Общество
Борис Дубровский предлагает украсить Челябинск каслинским литьем
сегодня в 12:46
Борис Дубровский предлагает украсить Челябинск каслинским литьем
Общество
Малый бизнес получил 8,5 миллиардов по госконтрактам
сегодня в 11:26
Малый бизнес получил 8,5 миллиардов по госконтрактам
Общество
Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц
сегодня в 10:50
Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц
Общество
Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале
сегодня в 08:50
Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале
Общество
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
сегодня в 08:00
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6