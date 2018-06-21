/ Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей

Участниками мероприятия впервые станут австрийцы.

Всероссийский Бажовский фестиваль стартует 22 июня на Южном Урале уже в 26-й раз. В этом году он переехал на новое место — в Пластовский район на площадку рядом с селом Демарино на берегу реки Кабанки. Официальное открытие запланировано на 23 июня в 12 часов. Еще одно нововведение — гости из Австрии. В составе делегации — 42 человека, среди которых музыканты, танцоры и целая группа поваров.

С Австрией давно и плотно сотрудничает Челябинская филармония, а в октябре прошлого года мы заключили соглашение о сотрудничестве с культурным ведомством правительства земли Штирия и Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциацией. Президент этой ассоциации, Вольфганг Казич, осенью прошлого года приезжал к нам с молодежным оркестром Фронляйтена, и тогда же побывал в областном центре народного творчества. Интересовался выставками, мероприятиями и получил приглашение на Бажовку". — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Австрийская делегация готовится испечь 100 булок для угощения гостей Бажовки. Ради этого они уже обзавелись 27 килограммами муки и теперь обещают устроить целое кулинарное шоу.

В программе фестиваля — игры, конкурсы, концерты и заигрыши. Подробнее с афишей можно ознакомиться здесь.

Самостоятельные путешественники смогут добраться до площадки на специальном «Бажовском экспрессе». Он будет выезжать из Миасса, Троицка и Челябинска, а также проследует в обратном направлении.