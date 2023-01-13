На февральский концерт Спивакова в Челябинске осталось 11 билетов

Каждый стоит 6000 рублей

В Челябинске 2 февраля состоится концерт известного столичного скрипача-дирижера Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы». Большое шоу состоится в концертном зале им. Прокофьева. В программе — музыка различных эпох и стилей: Шостакович, Чайковский, Бах, Телеман.До концерта почти три недели, но почти все билеты уже проданы. Доступны лишь несколько мест в партере. Каждый билет стоит по 6000 рублей. Цена мест на дальние ряды стартовала с 1800 рублей. Впрочем, некоторые счастливые обладатели филармонических абонементов получили места в зале по умолчанию.Напомним, абонементы в челябинскую филармонию продаются весной. Концерты группируются по темам или инструментальному сопровождению и продаются со скидкой.