Стартовал Фестиваль уральской кухни, который проходит во всех крупных городах Урала: Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Уфе, Миассе, Тюмени и даже сибирском Томске. Смысл этого ежегодного мероприятия в том, что рестораны сочиняют блюда из аутентичных продуктов и готовят в соответствии с традициями местной кулинарии.
«Это очень крутая история, которая знакомит гостей с уральскими гастрономическими традициями и незаслуженно забытыми продуктами. Спросите любого челябинца: что он знает о местной кухне? Он скажет: ну вот, мол, грибы и ягоды. Мало кто догадывается о том, как интересна и богата наша уральская кулинарная история», — говорит директор бистро «Популист» Семен Паклин.
С 11 по 29 января в ресторанах-участниках готовят несколько сетов исключительно из местных продуктов и так, как больше нигде. Сет из трех блюд стоит ровно 1100 рублей — таково условие фестиваля. Вот несколько названий блюд для понимания: кундюмы с уткой и лесными уральскими грибами, запеченные в сметанном соусе; дымленный елкой камский судак с песто из уральских корнеплодов с Соболевским сыром на гречневом ремесленном крекере; посикунчики с косулей; печенье с жареным корнем одуванчика, сладким томатом, черникой и сушеной клюквой...
Рестораторы используют локальные продукты не только чтобы поддержать местных производителей мяса, сыров и разных деликатесов, но и потому что продукция вкусно и со знанием дела приготовлена. «Научились!» — так коротко говорят участники фестиваля о своих поставщиках.
«Нам интересно использовать в нашем меню местные и сезонные ингредиенты и создавать блюда по мотивам кулинарных традиций народов, населяющих территорию Челябинской области. Тут смешались традиции русской, башкирской, казахской кухонь. Мы используем продукты, которые исторически использовало местное население: дичь, простые овощи — и готовим их по-современному», — говорит владелец музыкального бара «ФортеПьяно» и Patrick pub’a Сергей Ефимов.
Все, что будет оценено гостями, рестораторы оставят в меню. Победителей в этом фестивале не выбирают: это такой гастрономический квест с погружением в уральскую кухню. В Челябинске в фестивале участвуют Y бистро, рестораны «Камчатка», «Моя вина», бистро «Популист», бар «ФортеПьяно», в Магнитогорске — ресторан Legends, в Миассе — бар Chiller.
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