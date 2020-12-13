Ещё 303 южноуральца заболели коронавирусом

За последние сутки скончались 13 пациентов.

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 303 человека, включая трёх школьников. Всего на сегодняшний день, 13 декабря, в регионе официально подтверждено 30550 случаев заражения COVID-19. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах на лечении остаются 9968 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

Всего за время пандемии выздоровели 19489 южноуральцев, 129 из которых — за последние сутки. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За последние сутки скончались 13 человек. От COVID-19: пациент, 70 лет; пациентка, 57 лет; пациентка, 67 лет; пациент, 69 лет; пациент, 86 лет; пациент, 74 года; пациент, 71 год; пациент, 47 лет. От других заболеваний, где коронавирус был сопутствующим: рак — пациентка, 60 лет; атеросклеротическая гангрена — пациент, 78 лет; кардиомиопатия, гипертоническая болезнь — пациентка, 81 год; злокачественное новообразование — пациент, 72 года; обширный ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь — пациентка, 64 года»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего медики провели 1118426 исследований, за последние сутки тесты взяли у 7904 южноуральцев.