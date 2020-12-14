За попытку изнасилования несовершеннолетней дочери знакомого осудили южноуральца

Обвиняемый выпивал вместе с её отцом, а когда последний ушёл спать — начал приставать к девочке.

Областной суд региона вынес приговор в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Южноуралец признан виновным в издевательствах над дочерью знакомого.



Преступление, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе облсуда, произошло 2 ноября прошлого года в посёлке Дубровка Красноармейского района. Обвиняемый выпивал вместе со знакомым. Когда последний ушёл спать, гость стал домогаться его дочери.

«В поселке Дубровка Красноармейского района в квартире знакомого подсудимый распивал спиртное. Там же находилась 12-летняя дочь хозяина дома. Когда последний уснул, подсудимый совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании он вину не признал», — добавили в пресс-службе челябинского областного суда.

В итоге суд признал южноуральца виновным по части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и назначил мужчине 17 лет лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с работой в дошкольных, воспитательных, образовательных организациях и детских учреждениях здравоохранения в течение 12 лет. В качестве смягчающего обстоятельства учтено наличие троих детей.

«Первые 5 лет отбывать наказание он будет в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Кроме того, осужденному назначена мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра», — добавили в облсуде.

Приговор не вступил в законную силу. Отмечается, что он может быть обжалован в уголовной коллегии Второго апелляционного суда общей юрисдикции.