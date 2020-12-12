Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём Конституции РФ

Праздник ежегодно отмечается 12 декабря.

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с этим праздником и отметил, что в этом году отмечать его будут с особой гордостью.

«Летом жители Челябинской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Основному закону государства. В обновленном тексте Конституции появились новые социальные и трудовые гарантии. Получили подкрепление базовые ценности нашего общества — семья, государственность, язык, историческое и национальное единство. Все эти важные положения были приняты прямым волеизъявлением граждан, и голоса южноуральцев сыграли заметную роль в общем решении»,— сказал Алексей Текслер.

Конституция имеет прямое действие, считает губернатор Челябинской области, поскольку её нормы касаются каждого россиянина и служат крепкой опорой в повседневной жизни. И, чтобы достойно нести звание гражданина Российской Федерации, необходимо не только уважать закон, но и руководствоваться им в своих поступках и стремиться быть полезным своей стране.

Также Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья, успехов и процветания.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году всенародным голосованием. В следующем году 12 декабря объявили государственным праздником и сделали выходным днём. Однако в 2005 году 12 декабря снова стал рабочим днём.