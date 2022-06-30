В Челябинске сыграли премьеру «Без вины виноватые»

Спектаклем по Островскому Камерный театр завершает сезон‑2022

29 и 30 июня в Челябинском Камерном театре — премьерные спектакли «Без вины виноватые» в постановке главного режиссера Виктории Мещаниновой. Жанр классической пьесы определен ею как «рок-лубок», что не может не заинтриговать.Накануне премьеры Виктория Николаевна замечала, что никакого отношения к дню рождения драматурга или еще к какой-нибудь дате новый спектакль не имеет. Это просто премьера, вот и все. А так как театру скучно ставить в традиционной манере пьесу, которую играли на сценах страны сто тысяч раз, то это будет рок-лубок. Давайте же петь и веселиться!Камерный театр умеет и любит петь, постоянные зрители это хорошо знают. В постановке по Островскому актеры развернулись во всю свою вокальную мощь. Поют всю дорогу. Хор (то есть актерская труппа) от всей души исполняет протяжно-ковыльную балладу из репертуара группы «Паперный Т. А. М»:Если не слышали, найдите, послушайте и выучите — идеальный репертуар для дружеского застолья. Хит Алексея Паперного завораживающе передает всю безысходность и красоту русского окружающего мира. Эта песня-ключ закольцовывает спектакль: она звучит в начале и в финале. (В театре «Манекен», кстати, «Эти конопли» тоже любят и пели под занавес спектакля Spoсky Noki).Выступает с сольным номером главная героиня актриса Кручинина— поет Dernière Danse Индилы. Да, по-французски (там, где припев:). Поет по-немецки главный герой Гриша Незнамов, и не что-нибудь, а Mutter Рамштайна. Да все поют, в общем.И это еще не весь праздник.

Поет артист Дудукин (Дмитрий Блинков)

Как любая пьеса о театре и жизни в нем, «Без вины виноватые» дают великолепный простор для актерской игры ради Игры. Здесь сложно удержаться. Вот, скажем, когда человек спрашивает: «Как?» — он просто говорит с вопросительной интонацией. Когда спрашивает не человек, а Актер Актерыч, он говорит:



«КА-ААА-АА-АК???» — и при этом следует изогнуться в вопросительный знак, выпучить глаза, высоко задрав брови, и желательно открыть рот в изумленном изумлении. И так зафиксировать всю позу, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений — перед вами Актер, понимаете? Не кто-нибудь.

Актриса Коринкина (Дарья Чакина) и актер Незнамов (Никита Савиных)

И вот весь спектакль так.Как будто режиссер дала отмашку: ребята, работайте крупно, не скупитесь. Выкручивайте на максимум, как вы умеете. Разрешается жеманиться, кобениться, гримасничать, кривляться, выпукло торчать, нарочито жестикулировать, закатывать глаза, ахать и вздыхать так, чтобы ветерок долетал до последнего ряда. Ну вы поняли. Вот герой что-то такое в зал выпаливает с экспрессией, потом зафиксировался и думает: «Мда, из какой это было пьесы, братцы?».Роскошные актерские работы у Дмитрия Блинкова (), который так активно манерничает и оттопыривает части тела, что в зале хохот стоит, у Елены Мальцевой (), карикатурной и искренней одновременно, у Александра Сметанина (), нервно-алкоголического и беззащитного (его зрители помнят по главным ролям в «Сыне» и «Мелком бесе»).

Александр Сметанин в роли Шмаги

С одной стороны, понятно: события разворачиваются в театре, тем более в классическом русском театре — так вот вам картинка, вот так это бывало в закулисьях. С другой стороны, такова актерская природа — им требуется то и дело пробовать и примерять образы, разминать профессиональные мышцы... В результате — имеем гротесковое, избыточное, на грани фарса театральное действие.

В главной роли актрисы Кручининой – Марина Гез

Если вы любите такой Театральный Театр провинциального образца (а его природа мало изменилась со времен Островского), то спектакль как раз про него. И вот в ворохе изысканных туалетов, сольных арий и хоровых партий, актерских экзальтаций по всякому ничтожному поводу — никак не распечатывается сюжет. Не пробивается сквозь.Напомним коротко: актриса Кручинина считала сына погибшим и спустя 20 лет нашла живым, здоровым и к тому же талантливым — это актер Незнамов. Немного напоминает мексиканский сериал, но драматург с мировым именем Александр Островский пьесу написал, когда слова «сериал» еще не придумали.

Первая встреча матери (Кручинина) и сына (Незнамов)

Эта линия от зрителя все время ускользает. Ты ждешь, ждешь — и все никак не можешь нащупать сочувствия к несчастной женщине. То ли потому, что все насмотрелись программы «Жди меня». То ли «Рабыня Изаура» и иже с ней за столько лет фабулу изрядно замылили.То ли вся причина в чрезмерной театральщине: актеры существуют в плотно приклеенных масках и при этом так резвятся и приплясывают, что уже и сами не отличают, где они настоящие, а где притворяются.И зритель тем более не различает 50 оттенков искренности.

Актриса Кручинина, крупный план

А быть может, весь фокус в такой недостижимой, далекой истории, до которой не дотянуться сердцем из холодного лета 2022 года.