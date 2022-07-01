От нового причала у ТК «Набережный» в Челябинске по реке Миасс торжественно отплыли на сапбордах артисты Камерного театра во главе с директором Ильей Коломейским. Так Камерный закрыл театральный сезон-2022.
Сапбордов было восемь. Все артисты стояли на досках впервые (поэтому сначала гребли сидя), зато Илья Коломейский и режиссер Олег Хапов чувствовали себя очень уверенно. Заплыв сопровождала музыка из пяти премьерных спектаклей Камерного театра сезона-2022: «Сын», «Мелкий бес», «Кровавая свадьба», «Воспоминания о будущем», «Без вины виноватые».
«Обычно мы заканчивали сезон велопробегом. Но в этом году решили придумать что-то еще и совершить массовый заплыв на сапбордах. Это будет новым опытом для большинства моих коллег», — отметил автор идеи, директор Камерного театра Илья Коломейский.
У сапбордистов не было задачи приплыть из пункта А в пункт Б, поэтому ребята поразгоняли зеленые водоросли на реке, освоили, как держать равновесие и, расхрабрившись, даже размахивали флагом Камерного театра. Потом в знак закрытия сезона водрузили на ворота железный замок и выпустили в небо десятка два цветных шаров.
Вчера в театре сыграли последнюю в этом году премьеру по Александру Островскому.
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