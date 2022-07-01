Актеры Камерного театра совершили заплыв на сапбордах в Челябинске

Так театр закрыл сезон‑2022 и положил начало новой традиции

«Обычно мы заканчивали сезон велопробегом. Но в этом году решили придумать что-то еще и совершить массовый заплыв на сапбордах. Это будет новым опытом для большинства моих коллег»,

— отметил автор идеи, директор Камерного театра Илья Коломейский.