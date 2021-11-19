Нож, который выстрелил: в Камерном театре поставили триллер «Мелкий бес»

Как в Челябинске рассказали о случае, который уже никого не удивит. Но заставит задуматься

На сцене челябинского Камерного театра 20 ноября премьера. Приглашенный режиссер Тимур Кулов ставит «Мелкого беса» Федора Сологуба. Любопытно, что ни одна из существующих инсценировок классического произведения, включая собственно авторскую, режиссера не устроила. Он пишет свою, причем добавляет детали, строчки, реплики прямо по живому, на прогонах, в диалогах с актерами. Поэтому за сутки до премьеры у постановки — все еще открытый финал.





— Тимур, чего не хватает в существующих инсценировках, почему вы решили сделать свою?

— Там много лишнего: чужих мыслей, ощущений, намеков, интерпретаций. А я избавился от этого шлейфа, обнулил «Мелкого беса», если хотите. Чтобы в моей инсценировке были лишь мои мысли и ощущения.

— Она будет кардинально отличаться?

— Мы идем по сюжету Сологуба, более того, практически по тексту. Но задача режиссера всегда — вскрыть что-то новое. И мы нашли особенную форму, чтобы через эмоции, ощущения, настроения задать вопрос, который задавали сами себе все это время: что за мир, в котором живут эти люди, почему они такие? И может, у нас с ними есть общие болевые точки? Может, мы их на самом деле понимаем и знаем лучше, чем нам кажется? Может, мы такие же?

— А герои «Мелкого беса» современные?

— Передонов давно перестал быть супернегодяем, сегодня он недотягивает. К тому же он просто человек, который не справляется со своим временем, эпохой, в которой живет. Сейчас в мире то же самое происходит. Все ускорилось, люди не справляются, медитируют, ищут коучей. А с нравственными принципами не справляются. Так что герои не мерзкие, они несчастные.





— Все как будто обречены.

— У Сологуба иначе не может быть, он достаточно мрачный автор, готический. В книгах других классиков обычно есть какие-то зацепки, лучи света, надежда, а у Сологуба нет. А у нас есть!

— Хеппи-энд?

— Нет, но возможно. Или нет. Надо дойти уже до финала и разобраться. Пока у нас в каждом прогоне какая-то новая эмоция. Вы ставите на эмоциях? Театр не должен отражать общество, не занимается воспитанием. Я за ощущения. Вот смотришь Хичкока: камера идет по лестничным перилам к двери, останавливается. Мы впиваемся взглядом в эту дверь, и вдруг она захлапывается. Зачем это, почему, что мы чувствуем? Вот через такие ощущения и раскрывается «Мелкий бес». Ведь это на самом деле простая история: ну сошел человек с ума. Куда важнее наши эмоции, чувства, ощущения. Например, мы устроили на сцене парилку настоящую: красный мужик хлещет другого веником и удовольствие от этого получает. А как еще показать насилие, избегая насилия?





Начало репетиции задерживается, режиссер и актеры о чем-то шушукаются в коридорах, вместе и по отдельности. Зато можно рассмотреть сцену. На стенах — коллекция ножей и стульев, жужжит проектор, на заднем фоне четыре двери.

Спасибо Тимуру Кулову как минимум за то, что в первые две минуты пролога закадровый голос представляет всех участников спектакля, сопровождая каждого короткими ремарками, вот как драматург в пьесе. Эта мечтает выйти замуж, другая, вдова, помогает мужчинам справляться с одиночеством.





Сцена решена единым пространством. В трех стенах гимназия, комнатка Ардальона Борисыча и столик в бильярдной. Даже койка этой вдовы тут, под боком. Действие закручивается громко, резко. Идеально мерзкий Передонов, идеально уставшая стелющаяся Варвара. Очень много крика, скабрезных шуток и пластиковых стаканчиков. Непрерывный круговорот насилия проворачивается все час сорок, без антракта. Чтобы никто не ушел. Чтобы мы заблудились в этом банном пару, чаду и пыли душного провинциального города. А ответ искали в самих себя. Чтобы нам стало хоть немного страшно.





Премьера «Мелкого беса» назначена на субботу, 20 ноября. Начало спектакля в 18:00.



Добавим, что в Камерный режиссера порекомендовал программный директор фестиваля «Камерата», театральный критик Владимир Спешков. Он видел несколько работ Кулова в разных театрах и пригласил сотрудничать.



