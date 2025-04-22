Челябинские танкостроители готовят технику к Параду Победы

Танки Т-34 и ИС-3 пройдут по площади Революции 9 Мая

Челябинский тракторный завод (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) начал подготовку боевых машин времен Великой Отечественной войны к участию в Параде Победы 9 Мая. В нем примут участие танки Т-34 и ИС-3, а также самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Экипажи исторических боевых машин, которые не в первый раз принимают участие в параде Победы, уже утверждены на предприятии. Слесари и водители-испытатели ЧТЗ будут управлять техникой на Параде. Эти же сотрудники сейчас занимаются подготовкой машин к предстоящему мероприятию.

«Первым делом нам предстоит помыть броню и капитально прочистить гусеницы. Вот как раз этим сейчас и занимаемся. А далее по плану: смазка, проверка работы узлов и агрегатов, испытание и, наконец, покраска. На данный момент из графика не выбиваемся, работаем в установленном режиме. Не сомневаюсь, что и в этом году наша историческая техника выйдет на парад и порадует челябинцев своей мощью и красотой», — рассказывает слесарь ЧТЗ Александр Славный.

По сравнению с прошлым годом состав экипажей изменился и заметно помолодел. Ветераны передали опыт перспективным молодым ребятам.

«Мне очень нравится техника, люблю возиться с тяжелыми машинами, изучать их. Интересно погружение в сам внутренний процесс. Когда нужно заправить технику, ты видишь, как она устроена. Учитывая, что машинам уже много лет, я осознаю ответственность за то, чтобы они достойно проехали по площади Революции», — делится наладчик станков с ЧПУ Алексей Швайко.

В этом году помимо церемонии возложения цветов к Вечному огню и парада Победы челябинцы смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка», которое пройдет в очном формате впервые с 2022 года. Вечером на фасаде драмтеатра имени Орлова покажут шоу, созданное несколькими видеопроекторами, — «Танкоград: история, ожившая в свете», на площади у Торгового центра состоится традиционный концерт, а завершиться празднование салютом на набережной реки Миасс.